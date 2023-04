Sinkende Mitgliederzahlen beim TC Grün Weiß Herzberg

Der Vorsitzende, Marc Böttcher, des TC Grün Weiß Herzberg eröffnete die Jahreshauptversammlung im Clubhaus des Herzberger Tennisclubs und freute sich, den Bürgermeister der Stadt Herzberg, Christopher Wagner, begrüßen zu können. Wagner betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit von Vereinen für die Gesellschaft.

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung, wurden die langjährigen Mitglieder des Vereins geehrt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft konnte sich Böttcher bei Ingrid Ulbrich und Ursula Bärwinkel, für 40 Jahre bei Monika und Helmut Deppe und für 25 Jahre bei Angelika Hainich bedanken. Weiterhin wurden die Jugendtrainer Pascal Schirmer, Jürgen Vaas und Alec Ungureanu für ihre Einsatzbereitschaft für die Tennisjugend des Tennisclubs geehrt. In seinem Bericht über die vergangene Saison wies Böttcher auf den Rückgang der Mitgliederzahlen hin. Die Mitgliederzahlen sanken leicht von 186 auf 178. Man wolle aber, trotz dieses Rückgangs, noch nicht über Beitragserhöhungen sprechen und versuchen, wieder mehr Menschen für eine Mitgliedschaft zu begeistern.

Highlights der vergangenen Saison

Im Anschluss erstatteten der Sportwart und die Jugendwartin Bericht über die sportlichen Ereignisse im vergangenen Jahr. Sportwart Torsten Schmidt wies auf die Highlights der vergangenen Saison hin. Die 1. Herren 40 spielte in der Winterrunde erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse, der Regionalliga, und konnte dort, trotz Abstieg, den einen oder anderen Achtungserfolg erzielen. Schmidt verwies auch auf die Erfolge der beiden Herren-40-Teams in der Sommersaison: Beide schafften die Aufstiege in die Oberliga und Verbandsliga. Weiter berichtete er von den sportlichen Ereignissen des vergangenen Jahres, zum Beispiel vom Welfencup und vom Firmencup. Zum Abschluss gab er einen Ausblick in die kommende Außensaison, in der fünf Mannschaften für den Punktspielbetrieb angemeldet sind.

Die Saisoneröffnung wird am 1. Mai mit der bundesweiten Aktion „Deutschland spielt Tennis“ und einem Eröffnungsturnier stattfinden.

Die Jugendwartin Katja Wehmeyer konnte über die guten Leistungen der Juniorinnen B (Alina Marwede, Marisa Gries) und der Juniorinnen U10 ( Ira Brücke, Mia Julie Kerl und Sophia Schweser) in der vergangenen Saison berichten und überreichte beiden Teams ein Präsent.

Der Schatzmeister Marco Duda informierte über die finanzielle Situation des Vereins. Er hob hervor, dass man aufgrund der steigenden Kosten und sinkenden Mitgliederzahlen auf Spenden angewiesen sei, um einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 zu erreichen.

Wiederwahlen und kommende Events

Die Kassenprüfung brachte keine Auffälligkeiten und somit empfahlen die Kassenprüferinnen die Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung.

Zum Abschluss wurde über die zur Wahl stehenden Vorstandsposten abgestimmt. So wurden Andreas Pralle als stellvertretender Vorsitzender, Marco Duda als Schatzmeister, Katja Wehmeyer als Jugendwartin und Ulf Brücke als Pressewart einstimmig wiedergewählt.

Mit dem Hinweis auf die anstehenden Events dieser Außenplatzsaison – unter anderem der Cocktail-Abend, der 16. Herzberger Welfencup oder auch der Firmencup, für den noch ein neuer Sponsor gesucht wird – schloss der Vorsitzende die Jahreshauptversammlung.

Mehr aus Herzberg: