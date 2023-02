Baustelle Herzberg: Fahrbahnwechsel und Herabsetzung des Tempos

Herzberg. Der dritte Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt B243 in Herzberg am Harz ist gestartet – Darauf müssen Autofahrer jetzt achten.

Ab September 2022 wird die Ortsdurchfahrt/B243 in Herzberg am Harz saniert. Das Wichtigste im 2-Minuten-Video.

Kürzlich startete der dritte Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Herzberg. In mehreren Bereichen mussten sich die Autofahrer in und aus Richtung Osterode umstellen.

Gegenverkehr wird auf Teilstück umgeleitet

Der Gegenverkehr wird nun auf einem Teilstück zwischen Lonauer Straße und Sieberbrücke auf die Spur umgeleitet, die stadtauswärts führt. Dabei wurde die zulässige Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen auf 20 km/h reduziert.

Eine mobile Ampelanlage an der Kreuzung von B243, Lonauer Straße und Osteroder Straße regelt seitdem dort den Verkehr. Dadurch können sich die Verkehrsteilnehmer während der Rotphase auf die Richtung des fließenden Verkehrs einstellen.

Mobiler Blitzer an der Papierfabrik aufgestellt

Auf der Umleitungsstrecke, die unter anderem auf der Andreasberger Straße an der Papierfabrik vorbeiführt, stand vor einiger Zeit ein Geschwindigkeitsmesser auf dem Parkstreifen am Kurpark.

Die vorgegebene Geschwindigkeit von 30 km/h auf einer der Umleitungsstrecken zu überschreiten kann demnach teuer werden.

