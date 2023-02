Großbaustelle Herzberg: Dritter Abschnitt startet am Montag

Der dritte Bauabschnitt der Straßensanierung der Ortsdurchfahrt Herzberg wird am Montag, 6. Februar, beginnen. Dieser geht von der Lonauer Straße am Ortseingang bis zur Sieberstraße.

Zunächst werden die Abläufe zwischen der Sieberbrücke und der Auffahrt Eichholz auf der Richtungsfahrbahn Herzberg erneuert, informiert die Stadt. Restarbeiten werden zwischen Kreuzung B 243 / Lonauer Straße bis Abfahrt Mühlenberg am Mittelstreifen entlang der Richtungsfahrbahn Osterode gemacht, so dass der Überholfahrstreifen weiterhin gesperrt ist.

Mobile Ampelanlage an der Kreuzung B 243/Lonauer Straße/Osteroder Straße

Der kombinierte Geh-/Radweg zwischen Osteroder Straße und Sieberbrücke wird parallel zu den Kanalarbeiten erneuert. Der Fußgänger- und Radfahrverkehr wird über die Straße Am Sportplatz und dem Sparkassengelände geleitet. Für Fußgänger und Radfahrer, die die Bundesstraße B 243 kreuzen möchten, stehen Übergänge an der Sieberstraße und Am Sieberdamm zur Verfügung. Eine mobile Ampelanlage an der Kreuzung B 243/Lonauer Straße/Osteroder Straße regelt den Verkehr aus den Richtungen Lonauer Straße, Osteroder Straße und Herzberg Innenstadt.

Der Verkehr aus Richtung Herzberg Innenstadt kann an der Kreuzung geradeaus in Richtung Osterode, als Linksabbieger in die Osteroder Straße und als Rechtsabbieger in die Lonauer Straße fahren. Der Verkehr aus Richtung Osteroder Straße kann als Rechtsabbieger in Richtung Herzberg Innenstadt oder geradeaus in die Lonauer Straße fahren. Ein Linksabbiegen in Richtung Osterode ist nicht möglich.

Befahrbarkeit der B 243 in Richtung Bad Lauterberg/Göttingen wird durchgängig gegeben sein

Der Verkehr in der Lonauer Straße kann geradeaus in die Osteroder Straße oder als Rechtsabbieger über die B 243 in Richtung Osterode fahren. Der Verkehr auf der Bundesstraße B 243 in Fahrtrichtung Osterode am Harz wird, wie seit Dezember eingerichtet, ab der Kreuzung Bundesstraße B 243/Am Sieberdamm zunächst einspurig bis zur Abfahrt Mühlenberg über die B 243 geführt. Die Auf- und Abfahrten Dr.Frössel-Allee und Mühlenberg sind für den Verkehr freigegeben. Der Verkehr aus Richtung Seesen / Osterode wird wie bisher an der Abfahrt Mühlenberg von der Bundesstraße 243 abgeleitet und über die parallel zur Bundesstraße verlaufende Kreisstraße 427 in Richtung Eichholz, Dr.-Frössel-Allee und Innenstadt Herzberg geführt.

An der Kreuzung Lonauer Straße / Osteroder Straße / B 243 wird eine Ampelanlage aufgestellt. Neu ist die Verkehrsführung zwischen Lonauer Straße und Sieberbrücke. An der Kreuzung B 243 / Osteroder Straße wird der aus Richtung Osterode kommende Verkehr auf die stadtauswärts führende Richtungsfahrbahn und mit Gegenverkehr bis zum Domeyerweg geführt. In Höhe des Domeyerweges wird der Verkehr zurück auf die Richtungsfahrbahn Bad Lauterberg/Göttingen geleitet. Die Auffahrt Eichholz wird bis zum Ende des dritten Bauabschnittes gesperrt bleiben. Unabhängig von den Kanal- und Asphaltarbeiten wird die Kanalsanierung zwischen der Sieberbrücke und der Sieberstraße im dritten Bauabschnitt forciert. In diesem Bereich wird es zu Teilsperrungen des rechten Hauptfahrstreifens auf der Richtungsfahrbahn Bad Lauterberg /Göttingen kommen. Diese Teilsperrungen werden nur wenige Tage für den Inlinereinbau in Anspruch nehmen und nicht permanent vorhanden sein. Eine Befahrbarkeit der B 243 in Richtung Bad Lauterberg/Göttingen wird im dritten Bauabschnitt durchgängig gegeben sein.