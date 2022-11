Ortsdurchfahrt in Herzberg: Zweiter Bauabschnitt startet

Herzberg. Die erste Phase der Bauarbeiten in Herzberg an der B243 ist abgeschlossen – nun beginnt die zweite. Das wird sich für Verkehrsteilnehmer ändern.

Ab September 2022 wird die Ortsdurchfahrt/B243 in Herzberg am Harz saniert. Das Wichtigste im 2-Minuten-Video.

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Herzberg laufen nach Plan, so dass ab 17. November mit der Umstellung der Verkehrsführung begonnen werden konnte. Danach sollen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt für die Erneuerung der Bundesstraße 243 von der Abfahrt Mühlenberg bis zur „Sieberbrücke“ in der Ortsdurchfahrt Herzberg am Harz starten.

Großbaustelle Herzberg am Harz: Das ändert sich für Verkehrsteilnehmer

Im zweiten Bauabschnitt müssen ebenfalls die Straßenabläufe erneuert werden, die Sammelleitung der Kanalgrundleitung erhält eine Sanierung mittels Inliner-Verfahren, erklärt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Fahrbahnerneuerung in Asphaltbauweisen erfolgt im besagten zweiten Bauabschnitt in der Fahrtrichtung von Osterode kommend nach Herzberg, beginnend von der Abfahrt Mühlenberg bis zum Knotenpunkt Lonauer Straße/Osteroder Straße.

Der Verkehr auf der Bundesstraße 243 aus Herzberg kommend in Fahrtrichtung Osterode wird ab der Kreuzung Bundesstraße 243/Am Sieberdamm zunächst einspurig bis zur Abfahrt Mühlenberg über die neue Fahrbahn geführt, bis die Bauarbeiten an den Kanalleitungen abgeschlossen sind. Die Lonauer Straße ist für Rechtsabbieger wieder befahrbar. Die Ab- und Auffahrt Dr.-Frössel-Allee wird für den Verkehr wieder freigegeben. Ebenfalls ist die Abfahrt Mühlenberg (Aschenhütte) für den Verkehr aus Richtung Herzberg in Richtung Hörden wieder frei.

Der neue Bauabschnitt beginnt – und mit ihm folgen neue Umleitungen. Foto: Paul Beier / HK

Der Verkehr aus Richtung Seesen/Osterode wird zunächst wie bisher an der Ausfahrt Mühlenberg von der Bundesstraße 243 abgeleitet und über die parallel zur Bundesstraße verlaufende Kreisstraße 427 in Richtung Eichholz, Dr.-Frössel-Allee und Innenstadt Herzberg geführt. Am Knoten Lonauer Straße/Osteroder Straße/Bundesstraße 243 kann nur nach rechts in Richtung Innenstadt abgebogen werden.

Baubüro bei Fragen erreichbar

Die Auffahrt „Eichholz“ wird bis zum Ende des zweiten Bauabschnittes gesperrt. Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme werden auf der Homepage der Stadt Herzberg bereitgestellt: https://www.herzberg.de/B243. Für Fragen von Anliegerinnen und Anliegern sowie Bürgerinnen und Bürgern stehen die NLStBV und die Stadt Herzberg am Harz jeden Montag von 9 Uhr bis 10.30 Uhr persönlich im Baubüro in der „Hauptstraße 4“ zur Verfügung.

Die Baumaßnahme wird im gesamten Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen führen. Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und die Stadt Herzberg am Harz bitten alle Verkehrsteilnehmenden, Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Störungen.