Großbaustelle Herzberg: Verkehr fließt, Arbeiten sind im Zeitplan

Herzberg. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Herzberg am Harz läuft seit etwas mehr als einem Monat – und sorgt bisher für überraschend wenig Stau.

Ab September 2022 wird die Ortsdurchfahrt/B243 in Herzberg am Harz saniert. Das Wichtigste im 2-Minuten-Video.

Seit mehr als einem Monat ist die Baustelle B243 im Bereich Mitte Herzberg – Fahrtstrecke Richtung Osterode in Arbeit. Und der Verkehr scheint sich an die Maßnahme angepasst zu haben.

Da in Teilbereichen die Ampeln nicht in Betrieb sind, verläuft dieser durch Herzberg und auf der wichtigsten Umgehungsstraße Dr. Frössel-Allee – Juesseestraße – Juesholzstraße meist reibungslos.

Baustelle sorgt für weit weniger Lastwagen auf der B243 in Herzberg

Selbst um die Mittagszeit, in der sich sonst Lkw an Lkw in der Durchfahrt auf der Bundesstraße durch den Stadtbereich stauen, sind erheblich weniger Transportfahrzeuge zu beobachten. Es ist zu vermuten, dass viele die „große Umleitung“ ab Seesen nutzen und nicht über Osterode Richtung Herzberg fahren.

Wer gedankenverloren aus der Lonauer Straße auf die B243 auffahren oder sie kreuzen möchte, wird kurz vorher daran erinnert, dass dies derzeit nicht möglich ist. Dann heißt es „Umdrehen“. Relativ fließend läuft der Verkehr auch an der Kreuzung der Bundesstraße mit der Lonauer Straße von und nach Aschenhütte und Richtung Osterode.

Stadtverwaltung Herzberg: Bauarbeiten liegen aktuell im Zeitplan

Auch um die Maßnahme selbst steht es gut: Bisher liegt das Bauvorhaben nach den Erkenntnissen der Stadtverwaltung von Herzberg im Zeitplan.

Ein Bericht über den aktuellen Stand folgt in Kürze.