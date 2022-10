Herzberg. Lokale Feuerwehrleute als Sticker sammeln: Bürgerinnen und Bürger aus Herzberg am Harz zeigen großes Interesse an der Sammelaktion der Feuerwehr.

Herzberger Sticker-Album Herzberger Feuerwehren zum Sammeln: Sticker-Aktion kommt gut an

Am vergangenen Samstag gegen 13 Uhr startete das angekündigte Stickeralbum mit Fotos der Mitglieder der Herzberger Wehren vor dem Herzberger Rewe-Markt.

Nach der Bekanntgabe in unserer Zeitung hätten sich schon etliche Interessenten beim Supermarkt telefonisch nach dem Verkaufsbeginn des Albums und der dazugehörigen Sticker erkundigt, so Marktmanager Jonas Brandt. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten nahmen auch interessierte Herzberger an einer kurzen Begrüßung durch Jonas Brandt und dem offiziellen Startschuss zum Beginn der Aktion teil.

Seinen besonderen Dank verbunden mit einem Präsentkorb sprach Brandt dem Feuerwehrmann Hendrik Wedemeyer aus. Mit großem Engagement hatte Wedemeyer die erforderlichen Fotos gemacht und die Gestaltung des Albums übernommen. Dafür erhielt er von den Anwesenden den verdienten Beifall.

Aktion geht zugunsten der Freiwilligen Feuerwehren aus der Stadt Herzberg und den Ortsteilen

Für die Aktion zugunsten der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Herzberg und den Ortsteilen bedankte sich der vorab schon von der Herzberger Wehr designierte und zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Herzberger Ortswehr gewählte Simon Schlonsog. Seine Ernennung führt die Stadt Herzberg nach der Verabschiedung seines Vorgängers Andreas Müller-Zier im Frühjahr durch.

Auch Bürgermeister Christopher Wagner lobte das Engagement von Rewe und den Feuerwehren in einem kurzen Grußwort. Gerne stellten sich die anwesenden Feuerwehrleute anschließend den interessierten Fragen von Herzbergern zu den ausgestellten Feuerwehrfahrzeugen. Dabei registrierten die Anwesenden auch die schon laufende traditionelle Aktion von Rewe „Jetzt mit 5 Euro die Tafel vor Ort unterstützen“. Dabei können Kunden gut gefüllte Tragetaschen kaufen, die jeweils den Kunden der Tafel zugutekommen.