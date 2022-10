Sticker-Aktion der Herzberger Feuerwehr startet bald

Herzberg. Sammeln, kleben und tauschen heißt es bald in Herzberg: Ab dem 15. Oktober gibt es die Sticker der Feuerwehr Herzberg zu kaufen. So kam es dazu.

Eine besondere Aktion der Feuerwehr Herzberg startet am Freitag, 15. Oktober: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer werden zu Sammelstickern – und das für den guten Zweck.

Es ist nicht selten, dass Kinder Sammelkarten und Sticker ihrer liebsten Superhelden sammeln. Oft denkt dabei niemand an die realen Helden des Alltags – wie die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehren. Doch genau das soll sich nun mit der Hilfe des Berliner Start-ups „Stickerstars“ und dem Herzberger Rewe-Markt Thomas Höfling ändern: Bald können die Mitglieder der Feuerwehr Herzberg in Stickerform gesammelt werden. Doch wie kam es dazu?

Ein Sticker mit dem eigenen Foto, die eigene Gemeinschaft in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die „großen Stars“ des Sports gilt, wird für die Feuerwehren der Stadt Herzberg ab dem 15. Oktober Realität, wie Ortsbrandmeister Uwe Bock berichtet. „So kann sich jedes Mitglied der Feuerwehr beim Einkauf seine Teamkollegen in Stickerform mit nach Hause holen.“

Erlös fließt an die Feuerwehr

Umgesetzt wird die außergewöhnliche Sammelaktion mit dem Berliner Start-up „Stickerstars“. Deren Ziel: Sie wollten für die Feuerwehr ein komplett kostenloses Sammelprojekt auf die Beine stellen – und das mit Erfolg. Freunde und Fans der Feuerwehr Herzberg können das Projekt tatkräftig unterstützen: Jeweils zwei Euro pro verkauftem Album sowie Erlöse durch Werbeseiten fließen direkt in die Kasse der Feuerwehr Herzberg, erklären die Organisatoren der Aktion.

Ab Sammelstart sind dann für insgesamt zehn Wochen viele verschiedene Sticker der Feuerwehrmitglieder – insgesamt 282 Stück – in den recycelbaren Sticker-Tütchen zu bekommen, erklärt die Feuerwehr Herzberg. Die individuell kreierten Sammelhefte im Feuerwehr-Look gibt es für Interessierte dann exklusiv im Rewe-Markt Thomas Höfling in der Osteroderstraße 3a, der das Sammelprojekt mitermöglicht hat. Damit es auch außerhalb des Betriebs weiterhin heiß her geht, wie die Feuerwehr Herzberg berichtet, wurde für den Sammelspaß auch eine Online-Tauschbörse zum Austausch und zur Vervollständigung der Feuerwehr-Stickeralben eingerichtet.

Helden des Alltags

„Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unseres Feuerwehr-Sammelalbums. Freiwillige Feuerwehren sind aus unserer hoch technisierten Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Durch die ehrenamtliche Gefahrenabwehr bei Bränden sowie die Hilfeleistung bei Unfällen und Notständen sind sie ein fester Bestandteil der Gesellschaft und stets auch ein Teil des Stadtbildes. Bedeutet es doch jedes Mal, wenn wir die Martinshörner der Einsatzfahrzeuge hören, dass unsere Feuerwehrleute ihre Arbeit oder alles, was sie gerade getan haben, stehen und liegen ließen, um dort zu helfen, wo gerade Hilfe nötig ist.“, schreibt die Feuerwehr im Vorwort des Sticker-Albums über ihre Arbeit. Und macht damit noch einmal klar: Vielleicht sind die Mitglieder der Feuerwehr Herzberg keine Superhelden mit übermenschlichen Kräften und bunten Kostümen – doch Leben retten sie damit trotzdem fast täglich und ehrenamtlich.

Sie haben es möglich gemacht

Das Berliner Start-up „Stickerstars“, welches die Aktion für die Freiwillige Feuerwehr Herzberg auf die Beine gestellt hat,verfolgt seit 2012 die Vision, Mitglieder in ihren Gemeinschaften zu verbinden, erklärt die Feuerwehr Herzberg. Dabei können seit Anfang 2020 auch kleinere Gemeinschaften wie Hochzeitsgesellschaften oder Unternehmen bei Betriebsfesten ihren Traum vom eigenen Sticker-Album (k)leben.