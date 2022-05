Noch eine Baustelle in Herzberg: Nach Ortsdurchfahrt kommt Brücke

Düstere Zeiten brechen für Verkehrsteilnehmer im Raum Herzberg an: Die notwendige Sanierung der Ortsdurchfahrt Herzberg im Sommer ist längst bekannt.

Ab Juli 2022 wird jedoch auch die Brücke über die Oder im Zuge der B27 zwischen Herzberg am Harz und Gieboldehausen gesperrt und zurückgebaut.

Ersatzneubau der Oder-Brücke bei Gieboldehausen

Im Zusammenhang mit dem Neubau eines straßenbegleitenden kombinierten Geh- und Radweges, der in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll, ist nämlich auch der Ersatzneubau der Brücke über die Oder erforderlich.

Hierfür soll eine neuartige Schnellbauweise der Fa. Max Bögl als Pilotprojekt umgesetzt werden, die eine erforderliche Sperrung der B27 von eineinhalb Jahren auf fünf Monate reduziert, informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Die Umleitung nach Herzberg erfolgt in diesem Zeitraum ab Gieboldehausen über die B247 in Richtung Katlenburg – Lindau, in Katlenburg auf die B241 in Richtung Osterode und dann über die B243 in Richtung Herzberg. Die Umleitungsstrecke von Herzberg nach Gieboldehausen ist identisch.

Sanierung der B243 in Herzberg ab Sommer

Ebenfalls im Sommer 2022 beginnen die notwendigen Bauarbeiten zur Sanierung der vierstreifigen B243 in der OD Herzberg.

Diese Maßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Goslar, der Stadt Herzberg, örtlichen Versorgern und den Städtischen Betrieben durchgeführt. Die Bauzeit beträgt rund zweieinhalb Jahre.

Zur Erreichbarkeit der Innenstadt erfolge eine Einteilung der Baumaßnahme in mehrere Bauabschnitte. Die vierstreifige Bundesstraße soll auf einen Fahrstreifen je Richtung eingeengt werden.

Der überregionale Verkehr, insbesondere der Schwerlastverkehr, werde großräumig über die A38 und A7 umgeleitet. Eine umfassende Anliegerinformationsveranstaltung ist vorgesehen, wenn die Baufirma beauftragt ist und der Bauablauf konkretisiert werden kann.

Fahrplanänderungen im ÖPNV

Für den straßengebundenen ÖPNV wird der ZVSN mit dem Fahrplanwechsel zum 1. August grundsätzliche Änderungen umsetzen. Diese werden so angelegt, dass die Regionalbuslinien in Herzberg möglichst abseits der Ortsdurchfahrt B243 geführt werden.

Auf der innerörtlichen Linie 452 wird gelegentlich mit baubedingten Fahrplanänderungen zu rechnen sein. Weitere Informationen werden rechtzeitig auf www.vsninfo.de bekanntgegeben.

Die Kosten für den Neubau der Brücke belaufen sich auf ca. 4,9 Millionen Euro. Die Kosten für die B243 OD Herzberg belaufen sich auf mittlerweile rund 8,7 Millionen Euro.

Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes in der Ortsdurchfahrt Herzberg und des schlechten baulichen Zustandes der Brücke sei ein Baubeginn in diesem Jahr zwingend erforderlich. Den Zuständigen sei bewusst, dass die Arbeiten für Verkehrsteilnehmer umständlich sind – dennoch werde um Verständnis gebeten.