Herzberg: Unbekannte spannen Seil über Straße – Radler fährt rein

Herzberg. Bei einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Herzberg ist ein Mann verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Herzberg berichtet von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, durch den ein Mann verletzt wurde.

Ein 38-Jähriger war demnach am Samstag gegen 2.15 Uhr mit seinem Pedelec in der Tulpenstraße in Richtung Lonauer Straße unterwegs.

Rotes Seil über der Straße gespannt

In Höhe des Kindergartens, Hausnummer 10, stürzte er durch ein über die Straße gespanntes, rotes Seil. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer Schürfwunden zu. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Die Polizei Herzberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 05521/920010 zu melden.

pol/mh