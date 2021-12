Ansturm auf Impfungen ohne Termin im Altkreis Osterode

Viele Menschen warten am Montag vor dem mobilen Impfzentrum im DGH in Scharzfeld.

Zwei Wochen ist es her, dass ein mobiles Impfteam im Herzberger Jugendzentrum am Domeyerstadion im Einsatz war. Teilweise standen die Leute dort drei Stunden in der Schlange, bis sie an der Reihe waren. Viele der Wartenden kamen gar nicht mehr dran (wir berichteten). Am Montag stand der nächste Impftermin an. Aufgrund der hohen Nachfrage zwei Wochen zuvor, wurde dieser nun ins Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Scharzfeld verlegt.

Freude und Frust

In der Warteschlange standen auch wieder Isabell und Sabine Gabriel aus Seesen. Vor zwei Wochen warteten sie bereits in Herzberg auf eine Impfung. Nun wollten sie einen zweiten Versuch wagen und fuhren wieder zum Jugendzentrum nach Herzberg. Zunächst überwog die Freude, dass sie zu den ersten in der Schlange gehörten, doch hinter den Fenstern im Jugendzentrum brannte kein Licht. „Es ist einfach ärgerlich. Wir waren frustriert, dass in Herzberg keiner da war.“ Zumindest einen Hinweis auf einem Zettel an der Tür hätten sie sich gewünscht.

Carmen Sommer aus Duderstadt wartete ebenfalls mit ihnen und einigen anderen in Herzberg. Durch einen Anruf beim Gesundheitsamt erhielten sie schließlich die Information, dass nicht in Herzberg, sondern in Scharzfeld geimpft wird. „Es war nichts im Internet zu finden“, berichtete Sommer verärgert. „Wir sind dann alle in Panik aufgebrochen“, erklärte Isabell Gabriel. Die Seesenerin hatte sich für ihre Booster-Impfung in Herzberg extra frei genommen, denn das Impfangebot in Seesen und Goslar sei „mau“.

„Reibungsloser Ablauf“

Über einen „reibungslosen Ablauf“ bei seiner Impfung freute sich Herbert Holzapfel aus Herzberg. Um kurz nach 9 Uhr traf er am Dorfgemeinschaftshaus ein. „Da standen schon schätzungsweise 60 bis 70 Leute.“ Das Impfteam sei bereits um 9.30 Uhr vor Ort gewesen und habe die ersten Wartenden reingelassen.

Auch Frank Deppe aus Herzberg war gemeinsam mit seiner Frau schon um 9 Uhr in Scharzfeld. „Es ist besser organisiert“, äußerte Deppe im Hinblick auf den letzten Impftermin in Herzberg. Bekannte hätten ihm von „unzumutbaren Verhältnissen“ berichtet. Beim DGH Scharzfeld gebe es genügend Parkmöglichkeiten und das Gebäude sei barrierefrei. Beides würde nicht auf das Jugendzentrum im Domeyerpark zutreffen. Positiv bewertete Deppe auch, dass sich die Warteschlange vor dem DGH in Grenzen halte. Das bemerkte auch eine Frau, die gegen halb elf unter den Wartenden war: „Es geht ja voran.“

210 Biontech-Impfdosen

Am Montag hatte das mobile Impfteam wieder 210 Impfdosen des Impfstoffes Comirnaty (Biontech/Pfizer) zur Verfügung. Es sei jedoch teilweise zu Diskussionen mit den Impfwilligen gekommen, die sich boostern lassen wollten, aber deren letzte Impfung noch nicht mindestens fünf Monate zurückliegt, schilderte Ärztin Heike Fleischer vom Johanniter-Impfteam. Daher habe man die Leute schon vorab in der Warteschlange darüber informiert. Ein Großteil von ihnen sei für die Booster-Impfung gekommen, erklärte die Ärztin auf Nachfrage unserer Zeitung. Diejenigen, die erst nach dem 5. Juli ihre zweite Impfung erhalten haben, mussten ohne Auffrischung wieder nach Hause fahren.

Die nächsten Impftermine im Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld sind am 20. und 30. Dezember von 10 bis 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Arztpraxis impft ohne Anmeldung

Nicht nur Impfzentren, sondern auch Arztpraxen, die ohne Anmeldung impfen, sind gefragt. Die beiden Ärzte Birgit Schettler und Dr. med. Christian Schettler ermöglichten am vergangenen Freitagnachmittag in ihrer Praxis in Hattorf eine derartige Impfung. Rund 250 Menschen standen in einer langen Schlange vor der Praxis und wollten diese Chance wahrnehmen, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Dabei war es egal ob es die erste, zweite oder die Boosterimpfung ist.

Wie Birgit Schettler gegenüber unserer Zeitung sagte, habe man in der Vergangenheit in Bezug auf den zu bestellenden Impfstoff vorausschauend gehandelt, sodass an dem Tag rund 250 Impfdosen Biontech und Moderna verabreicht werden konnten.

Begrenzte Impfstoffbestellungen

Seit November sind die Impfstoffbestellungen pro Arzt begrenzt. So wurde die Höchstbestellmenge pro Arzt zum Beispiel für den Impfstoff von Biontech für die Woche vom 6. bis 12. Dezember auf 30 Dosen festgesetzt. Abhängig von der Zahl der bestellenden Ärzte müssten Praxen sich allerdings darauf einstellen, dass sie weniger als 30 Dosen erhalten, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung.

„Wir wollen hier alle Menschen versorgt wissen“, so Birgit Schettler, die zusammen mit ihrem Mann und dem Arzthelferteam dafür extra in den Nachmittagsstunden öffnete. Geplant war die Aktion eigentlich von 12.30 bis 15.30 Uhr. Um halb vier war jedoch immer noch eine lange Schlange vor der Arztpraxis. Zu dem Zeitpunkt seien aber schon ungefähr 200 Dosen verabreicht worden. Friedlich und geordnet ging es draußen beim Warten in der Schlange zu, trotz teilweise langer Wartezeiten, denn die Wartenden zeigten sich dankbar für dieses Angebot vor Ort. „Es war ein Fehler, die Impfzentren zu schließen“, betonte Birgit Schettler.