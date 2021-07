Herzberg. Es ist soweit: Das Kino in Herzberg nimmt am 22. Juli 2021 seinen Betrieb nach dem Lockdown wieder auf. Sechs Filme laufen, eine Corona-Regel gibt es.

Kultur im Südharz Kino in Herzberg: Central-Lichtspiele öffnen Donnerstag wieder

Fast anderthalb Jahre mussten Filmfans aus dem Altkreis Osterode auf die große Leinwand in ihrem „Heimatkino“ verzichten, nun kann der Filmspaß beginnen: Am Donnerstag, 22. Juli 2021 nehmen die Central-Lichtspiele in Herzberg nach der pandemiebedingten Schließung wieder den Betrieb auf.

Sechs Filme laufen aktuell im Kino Herzberg

Zum Auftakt hat das Team um Betreiber Matthias Bick sechs Filme im Angebot: Die Croods, Conjuring 3, Fast & Furious 9, Black Widow, Peter Hase 2 und ab Samstag Space Jam 2.

Corona-Regeln: Maske bis zum Platz tragen

Zwar muss beim Betreten des Kinos weiterhin eine Maske getragen werden, doch auf dem Sitzplatz kann sie dann abgenommen werden.