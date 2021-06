Rauch in Kindergarten: Feuerwehr Herzberg im Einsatz

Herzberg. Die Herzberger Feuerwehr wurde am Donnerstag zu einem Einsatz in die Hindenburgstraße alarmiert. Hier war ein Kindergarten evakuiert worden.

Die Feuerwehr war mit der Drehleiter am Einsatzort. Gemeldet worden war eine Rauchentwicklung im Kindergarten.

Alarm in Herzberg

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Herzberg gegen 13.30 Uhr mit dem Stichwort „Kabelbrand“ wegen einer Rauchentwicklung in einen Kindergarten in der Hindenburgstraße gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte in einem Gruppenraum im Erdgeschoss eine Verrauchung festgestellt werden. Der Kindergarten war zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig evakuiert, die Kinder hatten mit ihren Betreuern das Gebäude verlassen. Der ebenfalls eintreffende Notarzt nahm vorsichtshalber die Kinder sowie die Erwachsenen in Augenschein und stellte fest, dass niemand verletzt wurde.

Feuerwehr-Einsatz in Herzberg: Brandschützer kontrollieren Kindergarten

Da kein offenes Feuer vorgefunden wurde, kontrollierte die Feuerwehr die Beleuchtung und Elektrik in dem betroffenen Gruppenraum. Die abgehängten Decken wurden geöffnet und mit einer Wärmebildkamera nach dem Grund für die Rauchentwicklung gesucht. Hierbei stellte sich heraus, dass lediglich ein defekter Scheinwerfer ursächlich für den Rauch und den Geruch war.

Testalarm in Industriebetrieb: Feuerwehr Herzberg auch am Vormittag im Einsatz

Dies war bereits der zweite Alarm am Donnerstag für die Feuerwehr Herzberg. Bereits gegen 10.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb gerufen. Es handelte sich jedoch lediglich um einen Testalarm, welcher versehentlich übertragen wurde.

Am vergangenen Donnerstag war die Feuerwehr Herzberg ebenfalls bei mehreren Einsätzen gefordert gewesen.

ffw