Krankenhaus Herzberg richtet Corona-Teststelle für Bürger ein

Herzberg. Ab 7. Juni werden an der Helios-Klinik Herzberg/Osterode kostenlose Schnelltests auf das Coronavirus angeboten. Eine Anmeldung ist nötig.

Corona in Osterode: Situation, Fallzahlen und Regeln vor Ort

Ab Montag, 7. Juni 2021, können sich asymptomatische Bürger in einer Teststelle in der Helios Klinik Herzberg/Osterode mittels Schnelltest auf das Coronavirus SARS-CoV2 testen lassen. Der Test ist kostenfrei. Termine für die Testungen können ab sofort vereinbart werden. „In unserer Klinik erhalten Besucher, sofern sie nicht geimpft oder vom Corona-Virus genesen sind, nur Zutritt nach Vorlage eines negativen Schnelltest-Ergebnisses. Auch in einigen Teilen des öffentlichen Lebens wird je nach Inzidenz und Art der Einrichtung oder Dienstleistung ein negatives Schnelltest-Ergebnis zum Zutritt benötigt“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

In Herzberg gebe es aktuell jedoch nur wenige Testangebote. „Als größter Gesundheitsdienstleister im Altkreis Osterode möchten wir deshalb unserer Verantwortung gerecht werden und durch unsere Teststelle die Testkapazitäten in der Stadt ausbauen.“ Besucher haben durch die klinikeigene Teststelle zudem den Service, dass sie direkt vor Ort getestet werden können und keine zusätzlichen Wege auf sich nehmen müssen, sagt Richter.

Terminvereinbarung

Getestet wird montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Eine Testung ist kostenfrei nach vorheriger Anmeldung möglich. Termine für einen Schnelltest können unter Telefon 05521/866-600 vereinbart werden. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Der Eingang zur Teststelle erfolgt über den Parkplatz. Foto: HELIOS Kliniken

Die Teststelle ist in einem Raum der Ebene 1 der Klinik untergebracht, der Zutritt erfolgt von außen, so werden überflüssige Wege in der Klinik vermieden. Der Eingang befindet sich zwischen dem Eingang zur Verwaltung/Dialyse und der Anlieferung. Der Eingang ist auf dem Klinikgelände ausgeschildert. Kostenfreie Parkplätze stehen auf dem Klinikgelände zur Verfügung. Zum Test muss der Personalausweis mitgebracht werden.