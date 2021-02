Pöhlder Narren feiern hygienischen Straßenkarneval

Im Familienkreis oder in Zweiergruppen waren die Pöhlder am Rosenmontag auf den Straßen unterwegs.

Pöhlde. Die Karnevalisten vom PCC ließen es sich nicht nehmen, am Rosenmontag zumindest einen kleinen Umzug in Pöhlde zu starten.

Karneval feiern bedeutet eigentlich ausgelassene Fröhlichkeit, freudige Begegnungen, zwischenmenschliche Nähe, Tanzen und Schunkeln zu Stimmungsmusik. In diesem Jahr, dem zweiten im Zeichen der Corona-Pandemie und mit besorgniserregenden Nachrichten aus aller Welt, lag ein düsterer Schatten über allem, was mit dem Faschingsbrauchtum zu tun hatte. Und der Rosenmontag fiel auch noch mitten in den zweiten Lockdown. Eigentlich hatten die Pöhlder Karnevalisten vom PCC ihre Traditionsveranstaltungen schon gänzlich abgeschrieben: Büttenabende waren gar nicht erst geplant worden, der Rosenmontagsumzug abgeblasen. Doch ganz nehmen lassen wollten sie ihn sich nicht vom Virus, den geliebten Karneval.

So trafen sich zahlreiche Pöhlder am Montag doch in Kostümen auf der Straße, um die Tradition auch in Pandemiezeiten am Leben zu halten. Alle hielten den vorgeschriebenen Abstand, bewegten sich in Zweiergruppen oder im Familienkreis, wie der PCC in seinem Bericht betonte. Auch ein fröhlicher Autokorso war im Dorf unterwegs. Dem Virus zum Trotz riefen die Narren: „Pöhlde Helau!“ mb

Fotos- Straßenkarneval in Pöhlde zu Zeiten der Corona-Pandemie Fotos- Straßenkarneval in Pöhlde zu Zeiten der Corona-Pandemie „Ganz spontan hat sich am Rosenmontag in Pöhlde ein Mini-Umzug formiert.“ Das berichtet der PCC: „Corona-konform in einem kleinen Auto-Corso oder in Zweier-Gruppen fanden sich Narren zusammen, um an unseren Karneval zu erinnern.“ Auch einige verkleidete Zuschauer standen am Straßenrand, „die mit viel Abstand viel Spaß hatten.“ Es sei zwar kein Vergleich zum traditionellen Spektakel und auch die Party im Anschluss entfiel – aber trotzdem ein Trost. Foto: Sarah Kreiner, PCC Pöhlde / HK

Fotos- Straßenkarneval in Pöhlde zu Zeiten der Corona-Pandemie Der PCC hatte auch zur Aktion "Zeigt her eure Kostüme" in den Fenstern von Pöhlde aufgerufen. Foto: Martin Baumgartner / HK

