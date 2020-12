Die Kindertagesstätte in Wulften.

Wulften. Die evangelische Kindertagesstätte in Wulften bleibt bis Mittwoch zu. Eine Mitarbeiterin ist am Coronavirus erkrankt.

Kita in Wulften ist wegen Corona geschlossen

Die evangelische Kindertagesstätte Wulften muss bis einschließlich Mittwoch, 16. Dezember, aufgrund einer an Corona erkrankten Mitarbeiterin geschlossen bleiben. Im Laufe des Montags wollte das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen Tests an den Mitarbeitenden und den Kindern durchführen, so dass der Verbandsvorstand im Laufe des Mittwochs über eine Teilöffnung der Kindertagesstätte entscheiden kann.

Die Eltern wurden bereits am Wochenende informiert. „Uns ist bewusst, dass die Schließung für die Familien zu Problemen und Stress führt. Doch um uns alle in dieser Situation zu schützen und eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern ist dieser Schritt unumgänglich. Wir hoffen darauf, dass wir unsere Kita teilweise wieder öffnen und wir so wenigstens einen Teil der Familien entlasten können“, sagt Sabine Schlüter, die pädagogische Leitung des Kindertagesstättenverbandes Harzer Land. khl

