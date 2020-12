Tourist-Information Herzberg arbeitet auf Sparflamme

Der Verkauf von Bahnfahrkarten war immer die Haupteinnahmequelle der Tourist Information auf dem Marktplatz. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie gingen die Nachfragen nach den Fahrkarten mehr und mehr zurück. Betroffen davon sind besonders die Karten für Fernfahrten, ihr Verkauf geht gegen Null, so Bettina Hammer von der Tourist Information. Relativ gut dagegen ist nach wie vor die Nachfrage nach Nahverkehrsfahrkarten. Sie werden für den Berufspendler und Schüler als Wochen- oder Monatskarten gekauft.

Die Auflagen für den Betrieb in der Tourist Info sind hoch. Nachdem die Stadt Herzberg die beiden Arbeitsplätze mit Spuckschutzscheiben hat ausstatten lassen, muss zwischen den beiden Scheiben laut Ordnungsamt Göttingen aus Hygienegründen eine dritte Scheibe eingebaut werden, sagt Hammer. Regelmäßiges Lüften der Räumlichkeit ist schon zur Gewohnheit geworden.

Bettina Hammer (l.) und Britta Bertram-Froeschl bei der Arbeit – hinter Spuckschutzscheiben. Foto: Paul Beier / HK

Sorgen machen sich die fünf Mitarbeiterinnen (davon eine als „Springerin“ für einen Ausfall) um die weitere Zukunft. Unter anderem wurden die traditionellen Weihnachtsmärkte im Dezember abgesagt, die in diesem Monat den Fahrkartenverkauf bisher ankurbelten.

Was in den letzten Monaten fehlte, waren Tages- und Dreitagesgäste, die noch kleine Einnahmen brachten. Was die gesamte Zeit boomte, war die Nachfrage nach Wandermöglichkeiten und der „Harzer Wandernadel“ sowie Informationen über Fahrradtouren. Diese Arbeiten waren aber leider nicht umsatzfördernd. Es bleibe zu hoffen, dass die Pandemie im Jahr 2021 möglichst bald bezwungen werden kann, so Bettina Hammer...

