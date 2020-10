Vor 53 Jahren: DDR-Grenzoffizier schoss auf Flüchtenden

Herzberg. Eine Dokumentation der Geschehnisse mit dem ehemaligem Zoll-Grenzbeamten Rudolf Zietz aus Herzberg wird am 3. Oktober im Fernsehen ausgestrahlt.

Der ehemalige Zoll-Grenzbeamte und Herzberger Rudolf Zietz war jüngst bei Dreharbeiten des Senders RTL dabei, die sich einer „brutalen Grenzverletzung“ im Jahre 1967 widmen sollen. Das Fernsehteam aus Berlin war dazu am 18. September nach Hohegeiß gekommen, um im Zuge des Drehs mit Zietz, einem ehemaligen BGS-Offizier aus Goslar und dem damals angeschossenen DDR-Grenzer zu sprechen. Die Ergebnisse des Drehs werden am 3. Oktober um 19 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Das war passiert

Der Herzberger berichtet unserer Zeitung anlässlich des Sendetermins nochmals über die Geschehnisse des 25. Septembers 1967: „In den frühen Morgenstunden machte eine DDR-Grenzstreife Grenzbegehung, als sie einer Zollstreife im VW-Käfer begegneten.“ Wovon die Zöllner keine Kenntnis nahmen: Einer der DDR-Grenzsoldaten, ein 20-jähriger Pflichtsoldat, lief über die Bundesstraße 4 südlich von Hohegeiß etwa 60 Meter in einen Wald auf Bundesgebiet. „Der DDR-Grenzoffizier Ulbricht der Kompanie Rothesütte lief dem Flüchtenden hinterher und schoss aus seiner Kalaschnikow gut 30 Schüsse auf den Flüchtenden. Es gab zwei Durchschüsse im Schulterbereich und zwei Streifschüsse, der Offizier und ein weiterer DDR-Grenzer schleppten den Schwerstverletzten zurück auf das Territorium der DDR, dem Offizier waren hohe Auszeichnungen gewiss“, erinnert sich Zietz.

Diensthund Alf. Foto: Rudolf Zietz / HK-Archiv

„Kurze Zeit später erreichte mich der Funkspruch im Dienst: ,Fertigmachen, Suchhundeeinsatz nach brutaler Grenzverletzung!’ Mein an langer Leine geführter Schäferhund leistete vor mir allerbeste Arbeit und zeigte mir auf der Schleifspur Haarbüschel, Kopfbedeckung, Uniformknöpfe und Patronenhülsen“, so Zietz weiter. Sein Schäferhund Alf verfolgte die Fährte laut Aussagen des Herzbergers bis in Richtung Metallgitterzaun auf DDR-Gebiet.

