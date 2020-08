Hattorf. Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Unfallflucht in Hattorf schnell aufgeklärt werden.

Dank aufmerksamer Nachbarn konnte die Polizei eine Unfallflucht in Hattorf aufklären. In der Oderstraße wurde 3. August gegen 12 Uhr ein 58-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Wulften dabei beobachtet, wie er mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Hofeinfahrt fuhr und dabei einen Jägerzaun touchierte.

Nach kurzer Begutachtung des Schadens entfernte sich er sich, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Dem Hausbesitzer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.