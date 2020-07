Bauarbeiten Herzberg: Verkehrslage Kreuzung B27/243 entspannt

Nadelöhr in Herzberg: Die Kreuzung der Bundesstraßen 27 und 243 am Landgraben.

Trotz der laufenden Markierungsarbeiten entlang der Ortsdurchfahrt in Herzberg zeigte sich die Verkehrslage am gestrigen Donnerstagmorgen verhältnismäßig entspannt.

So kam es gegen 8 Uhr an einem der Knotenpunkte, der Kreuzung der Bundesstraßen 27 und 243 am Landgraben, nur zu relativ kurzen Staus – obwohl die üblicherweise zwei- bzw. dreispurigen Fahrbahnen aktuell auf eine Spur verengt sind.

Die Arbeiten sollen noch etwa zwei bis drei Wochen andauern. Am Montagvormittag kam es zu einem Verkehrschaos mit Unfall.