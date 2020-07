Täter brechen in zwei Vereinsheime in Wulften ein

Unbekannte sind in zwei Vereinsheime in Wulften eingebrochen und verursachten einen Gesamtschaden von rund 1.700 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Einbruch 1

Zwischen Dienstag, 14. Juli um 18 Uhr, und Donnerstag, 16. Juli um 18 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter eine Fensterabdeckung auf und öffneten gewaltsam ein Sprossenfenster, um sich so Zutritt zu dem Vereinsheim des Bogenschießvereins am Rotenbergsweg zu verschaffen. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Sportbogenset. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Einbruch 2

Ein weiterer Einbruch in ein Vereinsheim ereignete sich zwischen Freitag, 17. Juli um 22 Uhr, und Samstag, 18. Juli um 10 Uhr. Die Täter rissen zunächst zwei Bewegungsmelder der Beleuchtung von dem Gebäude an der Waßmannstraße ab. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und stiegen durch die Öffnung in das Gebäude ein. Hier wurden Behältnisse durchsucht. Nach ersten Ermittlungen haben sie nichts gestohlen, jedoch einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht.

Hinweise zu beiden Straftaten nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen. pol