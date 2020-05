Vor einigen Tagen veranstaltete der DRK-Ortsverein Herzberg die turnusmäßige Blutspendeaktion in der Oberschule von Herzberg. Trotz strenger Auflagen wegen der Corona-Pandemie ließen es sich 103 Spender – 14 davon als Erstspender – nicht nehmen, ihr Blut für ihre Mitmenschen zu spenden.

Warteschlange am Eingang zur Oberschule. Foto: Paul Beier / HK

Der Ablauf war mit Unterstützung der Oberschule als Einbahnweg organisiert und gekennzeichnet, damit es nicht zu Begegnungen vor und nach der Blutabnahme kommen musste. Aus der Warteschlange heraus wurden die Spender in den Eingangsbereich gerufen. Hier wurden sie von einem Vereinsmitglied nach dem Gesundheitszustand, Kontakten zu Corona-Infizierten und Reisezielen in den vergangenen zwei Wochen befragt.

Nach der Temperaturmessung an der Stirn ging es weiter zur Anmeldung. Im Durchgang zur Aula musste ein umfangreicher Fragebogen ausgefüllt werden. Hierzu gab es einen Kugelschreiber, den man behalten durfte. Der folgende Ablauf entsprach den Maßnahmen wie bei den früheren Blutspendeaktionen bis einschließlich der Blutabnahme und anschließendem kurzen „Ausruhen“.

Lunchpaket oder Pizza

Während man sich sonst beim Spenderimbiss mit kalten und warmen Getränken, Suppe, Häppchen und anderen Leckereien stärken konnte, hatten die Spender die Wahl zwischen einem Lunchpaket oder einem noch warmen, verpackten Stück Pizza und diversen Kaltgetränken.

Bei der Temperaturmessung. Foto: Paul Beier / HK

Vom Anstellen in der Warteschlange bis zum Verlassen der OBS auf dem ausgeschilderten Einbahnweg wurde von allen eine Nasen- und Mundmaske getragen. Damit hatte der Ortsverein alle Forderungen nach Sicherheit erfüllt.

Nur ein zu ehrender Spender – Max Wellman, 15. Spende – hat dies in dem Fragebogen erwähnt. Alle anderen zu Ehrenden hätten diesen Passus in dem Fragebogen vermutlich übersehen, so die Vorsitzende Uta Timpe-Bautz. Wer möchte, dass sein Name nachträglich wegen einer besonderen Spendenzahl noch veröffentlicht werden soll, könne sich per Mail an vorstand@drk-ov-herzberg.de oder unter der Telefonnummer 05521/5700 melden.

Seit 1958 gibt es die Blutspendeaktion des DRK. Diesmal war es das erste Mal, dass die langjährige ehemalige Vorsitzende Ingeborg Teuteberg und ihr Küchenteam nicht dabei sein durften. Dafür erhielt sie stattdessen von Uta Timpe-Bautz, die die übrig gebliebenen Lunchpakete am Tag danach bei der Tafel abgab, im Nachhinein ebenfalls ein Lunchpaket. Verzichten musste der DRK-Ortsverein darauf, am Samstag einen Info-Stand auf dem Marktplatz aufzubauen und zum „Weltrotkreuztag“ am 8. Mai, dem Geburtstag von Henri Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, über die Arbeit des Ortsvereins und des DRK zu informieren und zu werben. Ebenfalls bis auf Weiteres entfallen auch der Tanzkreis (jeweils dienstags) und der geplante Senioren-Tanztee der Stadt Herzberg und des DRK-Ortsvereins. Geöffnet hat wieder die DRK-Kleiderkammer in der Mahnte Grundschule (dienstags von 15 bis 17 und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.