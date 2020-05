Recyclinghöfe sind komplett für Privatanlieferer wieder geöffnet

Seit Montag, 4. Mai, nehmen die Recyclinghöfe des Landkreises Göttingen wieder den Regelbetrieb auf. Das bedeutet, dass Privatanliefernde die Recyclinghöfe der Entsorgungsanlagen Breitenberg, Dransfeld, Deiderode und Hattorf wieder in bewährtem Umfang und ohne Einschränkungen für die Anlieferung von Abfällen in Anspruch nehmen können.

Kompost als Qualitätsdünger für den Garten kann in Breitenberg, Dransfeld und Hattorf ebenfalls wieder gekauft werden (wir berichteten). Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.

Die geltenden Corona-Regeln, das heißt die Kontaktbeschränkungen sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, sind weiterhin strikt zu beachten, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Den Anweisungen des Deponiepersonals insbesondere zur Verkehrslenkung ist demnach unbedingt Folge zu leisten, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Beschränkungen sind zum Schutz aller Anliefernden sowie der Beschäftigten der Entsorgungsanlagen einzuhalten.

Da die Zahl der gleichzeitig auf der Anlage zugelassenen Anliefernden begrenzt ist, muss weiterhin mit Wartezeiten gerechnet werden. Anlieferungen durch die Kreismüllabfuhren haben grundsätzlich Vorrang und dürfen ausdrücklich an den anderen Wartenden vorbeifahren.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter in den Abfallberatungen zur Verfügung. Die Abfallwirtschaft Göttingen ist erreichbar unter der Telefonnummer 0551/525-2473 oder per E-Mail an abfallberatung-goe@landkreisgoettingen.de; die Abfallwirtschaft Osterode am Harz ist erreichbar unter Telefon 05522/9604777 sowie per E-Mail an abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de.