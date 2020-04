Preissturz bei Kraftstoff: Diesel für 97 Cent und Öl-Wunschliste

Es ist schon einige Zeit her, dass Diesel an der Tankstelle so billig war, wie aktuell: Zuletzt lag der Durchschnittspreis laut ADAC im Frühjahr 2016 unter der Ein-Euro-Marke, nämlich bei 98,4 Cent. Im Januar und Februar 2005 war er noch ein bisschen niedriger: 95,9 und 94,9 Cent. Das war das Jahr, als die Preise an der Zapfsäule über die Euro-Marke kletterten. Damals war das Grund zur Aufregung, mittlerweile haben sich Autofahrer an deutliche höhere Preise für Kraftstoff gewöhnt. Doch in diesen Tagen ist der Diesel-Preis an einigen Tankstellen zeitweise wieder unter einen Euro gefallen, mit knapp 97 Cent sogar unter den jüngsten Tiefstand von 2016. Auch andere Kraftstoffe sind derzeit quasi im Sonderangebot: Super-Benzin ist ebenfalls sehr günstig.

Und die Kraftstoffpreise fallen weiter: Tanken ist im bundesweiten Durchschnitt bereits die zehnte Woche in Folge billiger geworden, berichtet der ADAC. Laut aktueller Auswertung müssen Autofahrer für einen Liter Super E10 im Bundesmittel 1,136 Euro bezahlen, das sind 2,4 Cent weniger als in der Vorwoche. Diesel verbilligte sich um 3,8 Cent auf durchschnittlich 1,040 Euro je Liter und nähert sich damit der Marke von einem Euro.

Auch die Preise für Heizöl sind derzeit sehr günstig, vor allem auf Grund der Turbulenzen am Ölmarkt. Der Preissturz sorgte für eine große Nachfrage bei Hausbesitzern, die die Gelegenheit nutzen wollen, um ihre Tanks zu füllen. Heizöl-Händler wie der Mineralölvertrieb Pfeffer KG komme derzeit mit den Lieferungen kaum hinterher. Neben dem Heizölvertrieb betreibt das Traditionsunternehmen in Herzberg auch zwei Tankstellen.

Der Mineralölpreis und damit die Preise für Heizöl und Benzin waren bereits seit Anfang des Jahres rückläufig, berichtet Geschäftsführer Guido Marwede. Ursachen waren unter anderem wirtschaftliche Auseinandersetzungen zwischen Saudi-Arabien und Russland. Anfang März gab es dann bedingt durch die Corona-Krise einen Börsencrash, in der weiteren Folge fiel der Rohölpreis in den USA sogar auf einen negativen Wert, minus 40 Dollar – ein historisch einmaliger Vorgang: Wer Öl an der Börse loswerden will, muss noch Geld drauflegen. Der Negativrekord war vor allem einer Spekulationsblase geschuldet. Am Karfreitag wurde in den Nachrichten um 20.15 Uhr über eine Förderkürzung durch die OPEC-Staaten und damit verbunden eine Erhöhung auch des Heizölpreises spekuliert.

„Öl-Wunschliste“

In diesem Zusammenhang berichtet Guido Marwede über einen besonderen Anruf berichten. Da das Unternehmen in Ausnahmesituationen auch kurzfristig Heizöl liefert, erhielt er gegen 20.20 Uhr einen telefonischen „Hilferuf“ von einer älteren Dame. Sie habe im Fernsehen gehört, dass der Ölpreis wohl steigen würde und möchte deshalb noch ganz schnell tanken. Als Marwede sie auf den Feiertag und die Uhrzeit hinwies, meinte sie, dann werde sie morgen, also am Ostersamstag nochmal anrufen. Marwede nahm sie schließlich in die „Öl-Wunschliste“ auf, deren Abarbeitungstermine inzwischen bis Ende Juni/Anfang Juli reichen.

Zu einer Preisanhebung kam es nach dem Crash jedoch nicht, berichtet Marwede. Dafür gingen der Heizölpreis und auch die Preise für Diesel und Benzin weiter zurück. Wegen der großen Nachfrage nach Heizöl seien die Lieferketten, in denen langfristig geplant wird, teilweise kurzzeitig ins Stocken geraten. Dies führe unter anderem dazu, dass Notversorgung mit Heizöl sichergestellt werden könne, „normale“ reguläre Lieferungen aber bis teilweise in den Monat Juni geschoben werden müssten.

Die Versorgung mit Benzin und Diesel laufe problemlos. Der Bedarf an den Tankstellen sei jedoch wegen Corona bei Kraftstoffen bislang um 30 bis 35 Prozent zurückgegangen, sagte der Unternehmer.

In Bezug auf Autowaschen wies er darauf hin, dass im Gegensatz zu automatischen Anlagen – hier kann jeder sein Auto waschen lassen – die manuell zu betreibenden Anlagen besondere Auflagen für die Nutzung haben. Nach einer zunächst kompletten Sperrung dürfen in dieser Art Waschanlagen allgemein nur gewerblich genutzte Fahrzeuge wie Krankenwagen, Monteurfahrzeuge, Taxen und andere aus hygienischen Gründen gewaschen werden. Die Nutzung durch Privatpersonen ist untersagt. Darauf habe er auch mit mehreren gut lesbaren Hinweisen in seiner Waschanlage hingewiesen, sagte Guido Marwede. Er hoffe, dass diese Einschränkung bald zurückgenommen wird.