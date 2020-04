Vorsichtiger Start in einen veränderten Schulalltag

Blitzumfrage in der Prüfungs-Klasse 10 der OBS Hattorf: Wer hat die Schule vermisst? Nur drei der elf angehenden Absolventen melden sich zögerlich. Und wer hat die Mitschüler vermisst? Da sieht es anders aus, fast alle melden sich. Mag sein, dass keiner vor den anderen zugeben wollte, sich nach Schulunterricht gesehnt zu haben. Andererseits war es bei dem herrlichen Frühlingswetter der vergangenen Wochen sicher auch nicht all zu schwer, morgens nicht zur Schule zu gehen. Und in dieser besorgniserregenden Zeit mit Maskenpflicht, Hygieneregeln und Abstandsgeboten wieder in die Klassenräume zurückzukehren, fühlt sich für die Jugendlichen vermutlich sehr seltsam an. Zumal, wie Schulleiter Nils Passian berichtet, die neuen Methoden des Online-Unterrichts erstaunlich gut funktionieren.

Schulleiter Nils Passian (rechts) mit einer der Gruppen, in die die zehnten Prüfungsklassen aufgeteilt sind. Im Klassenzimmer dürfen die Schüler ihre Schutzmasken absetzen. Foto: Martin Baumgartner / HK

„Taking about myself“ hieß es zum Einstieg in den Englischunterricht am Dienstag. Zuvor standen je zwei Stunden Deutsch und Mathematik auf dem Stundenplan (wir berichteten). Zu erzählen hatten die Schüler nach der langen Trennung und den vielen neuen Erfahrungen sicher einiges. In der ersten Pause haben sie sich auf Abstand auf dem Pausenhof unterhalten, berichtet eine Schülerin, in der zweiten Pause seien alle zusammen drin geblieben und haben gegessen. Die Maskenpflicht halten alle für sinnvoll: „Man schützt ja nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen“, sagt eine andere Schülerin.

Neue Situation fühlt sich seltsam an

Die neue Situation in der Schule fühlt sich seltsam an, wie Schulleiter Passian berichtet. Ihm selbst sei sehr an dem Miteinander, der persönlichen Beziehung zu seinen Schülern gelegen, am direkten Austausch – das komme in der Zeit von Abstand halten und Masken einfach zu kurz. Auch bei den Schülern spüre er eine deutliche Verunsicherung: „Es macht etwas mit den Kindern. Wenn sie morgens kommen, würden sie sich ja normalerweise umarmen.“ Zudem habe es im Umfeld der Schule zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben, auf dem Dorf spricht sich sowas rum und die Schüler haben es natürlich mitbekommen. „Es herrscht große Betroffenheit“, sagt Passian. Diese Ereignisse haben die Schüler für die Gefahr sensibilisiert, die von dem Virus ausgeht. „Es sind alle ganz brav mit Masken gekommen, haben Abstand gehalten.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

In den Klassen sind die Sitzordnungen festgelegt. Das dient auch dem Zweck, jederzeit die Kontakte der Schüler untereinander nachvollziehen zu können. Die Lehrer führen zusätzlich ein Tagebuch über ihre sozialen Kontakte. Zwar sei stets mit Infektionen zu rechnen, er wolle aber auf jeden Fall verhindern, dass dann die ganze Schule unter Quarantäne gestellt werden müsste, betont der Schulleiter. Seine Schule habe das Glück, über ein relativ junges Kollegium zu verfügen, so dass die Besetzung sichergestellt sei. Nur zwei ältere Lehrer gehören zur Risikogruppe, können deshalb nicht unterrichten. Diese beiden seien dafür im Home-Office besonders aktiv, freut sich Passian. Überhaupt sei die IT-Kompetenz in seinem Kollegium sehr groß, lobt er: „Alle sind sehr versiert.“

Umgang mit den Herausforderungen

Er kann bei allen Sorgen und Einschränkungen durch die Krise in der gegenwärtigen Situation immer wieder auch positive Aspekte finden: „Es ist sehr inspirierend“, sagt er etwa über den Umgang aller mit den Herausforderungen, den Zusammenhalt und das Engagement sowohl bei Schülern, die etwa bei der Aktion „Jung hilft Alt“ mitmachen, als auch bei den Lehrern, die in kürzester Zeit ein funktionierendes System für den Online-Unterricht auf die Beine gestellt hatten und darüber hinaus bemüht sind, alle Schüler, auch jene mit Lernproblemen, durch die schwierige Zeit zu leiten. So gibt es mitunter auch mal Einzelunterricht für Schüler mit Sprachdefiziten. Und Passian erwähnt auch die Elternvertreter: „Die sind gerade ganz stark!“ So hätten sich die Eltern „superschnell“ über eine Whatsapp-Gruppe organisiert, um gegenseitig bei Schwierigkeiten zu helfen.

Die OBS Hattorf sei eine integrative Schule und der Anspruch sei, jede Schülerin und jeden Schüler „mitzunehmen“ und Barrieren auf der Schullaufbahn zu beseitigen, betont Passian. Doch entstünden durch die Krise neue Barrieren, die nun gemeinsam aus dem Weg geräumt werden müssten, seien es Lernschwierigkeiten, sprachliche Hürden oder auch technische Mängel, die den Online-Unterricht erschweren. Wenn dies nicht gelinge, gehe die Schere bei der Bildungsgerechtigkeit gerade in dieser Zeit auseinander, befürchtet er. „Wir haben die Aufgabe und den Anspruch, soziale Unterschied auszugleichen.“

Kreisrat zu Gast in Hattorf

Kreisrat Marcel Riethig, der am Dienstag die Oberschulen Hattorf und Dransfeld besuchte, um sich einen Eindruck vom Schul-Neustart zu verschaffen, stimmte ihm zu. Den Neustart zu organisieren stelle alle Beteiligten vor eine große Herausforderung, es sei ein gewaltiger Kraftakt, sowohl für die Schulen wie die Schulträger. In Hattorf und Dransfeld sei es vorbildlich gelaufen, stellte er fest. Alle 30 Schulen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises würden mit Nachdruck daran arbeiten, den Betrieb wieder in einen geordneten Gang zu bringen.

Er bat aber auch vorsorglich um Verständnis. Wenn in den nächsten Wochen weitere Schritte zur Ausweitung des Unterrichts folgen, werde es mit steigenden Schülerzahlen fast zwangsläufig auch zu Problemen kommen, etwa was die Abstandsregeln und die Kapazitäten bei der Schülerbeförderung angeht. Dann benötigen die für die Organisation zuständigen Stellen Unterstützung aller Beteiligter, zum Beispiel durch sachliche Hinweise auf Probleme. Er plädierte für eine lösungsorientierte Zusammenarbeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Situation. Klar sei nämlich auch, dass „nicht alles auf einmal möglich sei“, sondern nur vorsichtig, Schritt für Schritt.