Herzberg. Ein Feuer ist in einem Komposthaufen in Herzberg ausgebrochen. Die Herzberger Wehr rückte zum Einsatz aus.

Komposthaufen gerät in Brand

Ein Komposthaufen ist am Samstagmorgen, 25. April, in Herzberg in Brand geraten. Das berichtet Kreisfeuerwehrsprecher Markus Herzberg auf Nachfrage unserer Zeitung.

Demnach kam es gegen 9 Uhr zu dem Feuer in der Straße Am Eichelbach. Vier Wehrleute der Feuerwehr Herzberg waren im Einsatz. „Feuer aus“ wurde nach nur wenigen Minuten gemeldet und die Fahrzeuge waren schnell wieder einsatzbereit. Die Ursache für den Brand sei unklar, so Herzberg. FEG