Der Kiga-Anbau steht, das Einrichten läuft noch

Noch wird gewerkelt, geräumt und geputzt. In ungefähr vier Wochen könnte es auch eigentlich losgehen und die Krippenkinder den neuen Anbau des Evangelisch-Lutherischen Kindergartens in Hattorf beziehen. Voraussetzung dafür ist, dass im Rahmen der Auflagen im Zuge der Corona-Krise die Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Zwei neue Krippengruppen mit je 15 Kindern haben im neuen Anbau Platz, zusätzlich zu der bereits im Altbau bestehenden Krippengruppe. „Ich freue mich wirklich über den sehr gelungenen Anbau und hoffe doch, dass es hier bald wieder losgehen kann“, so die Kindergartenleiterin Astrid Brakel.

Der Anbau ist massiv gebaut und entspricht den vorgegebenen Brandschutzbestimmungen. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und Gemütlichkeit. Im Gegensatz zu dem Hauptgebäude hat man sich im Neubau dazu entschlossen, die Räume nicht über die Etagen hinweg offen zu halten. Das hätte zwar einen gewissen Charme, so Brakel, sorge aber auch für mehr Lautstärke. „Die Krippenkinder sind zwischen einem und drei Jahren alt, die brauchen noch mehr Ruhe als unsere Großen.“

Rund 270 Quadratmeter

Die Krippenkinder können nach dem Mittagessen in Nestbetten schlafen. Foto: Herma Niemann / HK

Der Anbau umfasst rund 270 Quadratmeter und besteht aus zwei Gruppen-, zwei Schlafräumen, zwei Mitarbeiter- und zwei Waschräumen sowie aus vier Materialräumen. An allen Türen, die mit kleinen Kinderhänden in Kontakt kommen, ist ein Klemmschutz angebracht. Gemütlich sollen auch die Schlafräume in der ersten Etage werden. Nestbetten für den Mittagsschlaf und Dachschrägen sorgen für Behaglichkeit.

Die Außenanlagen sollen demnächst auch wieder in den Ursprungszustand – mit Matschanlage, Schaukel und Sandkasten – versetzt werden. Der Bereich rechts neben dem Haupteingang diente als Baustellenzufahrt. Durch den neuen Anbau falle der Rundweg für die Kinder weg, auf dem die Kleinen gerne mit den Fahrzeugen um das Gebäude herum gekurvt seien, bedauert Brakel. Hier könne man aber vielleicht auch eine andere Lösung finden. Genauso wie für die wechselseitige Benutzung des Materialhauses, das sich draußen zwischen den Spielplätzen der Krippen- und der Kindergartenkinder befindet. Momentan kümmern sich 16 Mitarbeiter um den Kindergarten. Bei Eröffnung der drei Krippengruppen kommen noch drei weitere Mitarbeiter hinzu.

Auch im Kindergarten in Hattorf hat die Corona-Pandemie die Umsetzung einiger Vorhaben verhindert. So war eigentlich kurz vor den Osterferien die sogenannte „Spielzeugfreie Zeit“ vorgesehen. Das ist eine regelmäßige Aktion, bei der die Kinder selbst entscheiden und aussuchen, auf welche Spielzeuge sie für eine Weile verzichten möchten. Die Kinder sollen somit anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen, ergänzt Karin Kwast, Vorsitzende des Trägerverbandes Kirchenkreis Harzer Land. Dann wird verstärkt mit Materialien wie Papier, Holz, Decken, Kartons und Büchern gebastelt und gebaut. „Damit wollen wir für ein gesundes Konsumverhalten sensibilisieren und auch die Kreativität fördern“, so Brakel.

Bauantrag im Herbst 2018 gestellt

Mit bodentiefen Fenstern sind die neuen Gruppenräume hell und gemütlich. Foto: Herma Niemann / HK

Der Bauantrag für den Anbau wurde im Herbst des Jahres 2018 gestellt und sollte eigentlich innerhalb von acht Wochen genehmigt sein. Dies verzögerte sich jedoch, weswegen erst im Mai 2019 mit dem Bau begonnen werden konnte. Vorgesehen war ursprünglich ein Haushaltsansatz für den Anbau in Höhe von 420.000 Euro zuzüglich eines Haushaltsrestes von 400.000 Euro. Die Schätzungen für den Bau des Anbaus und die Außenanlagen beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 877.500 Euro. Inzwischen sind die Kosten für den Bau allerdings nochmal gestiegen, wie Kämmerer Arnd Barke auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt.

Auch wenn die Arbeiten sehr gut vorangehen und die Mitarbeiter jeden Tag sehen, wie sich nach und nach die neuen Räume entwickeln und Gestalt annehmen, würden doch die Kontakte zu den Kindern und zu den Eltern in dieser Zeit sehr fehlen, betont Brakel. „Es ist so still, wenn man rein kommt.“ Eigentlich war eine Eröffnungsfeier und im Juni ein Sommerfest geplant, wie auch für dieses Jahr ab Sommer die Einrichtung einer Stelle zur Dualen Ausbildung zum Sozialassistenten. Ob das alles aufgrund der Corona-Krise noch machbar sei, stünde derzeit in den Sternen, so Brakel.