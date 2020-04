Dr. Philippi: Masken in „Infektions-Hotspot“ Herzberg angebracht

Die Stadt Jena hat es vorgemacht und als erste deutsche Stadt die Maskenpflicht eingeführt – anscheinend mit großem Erfolg: Die Zahl der Neuinfektionen ist laut Medienberichten zuletzt praktisch auf Null gesunken. Andere Städte folgen nun dem Beispiel, Wolfsburg etwa und demnächst auch Braunschweig. Auch einige Bundesländer führen die Maskenpflicht jetzt ein.

In Herzberg aber, dem Epizentrum der Corona-Infektionen im Landkreis Göttingen, ist das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Raum bislang rein freiwillig und wird von vielen Menschen wohl für überflüssig gehalten: Nach wie vor sind viele ohne Masken unterwegs.

Die Kreisverwaltung hat sich bislang nicht entschlossen, eine Maskenpflicht einzuführen, obwohl sie dies rein rechtlich könnte. „Ob eine Maskenpflicht sinnvoll und umsetzbar ist, wird immer wieder im Stab diskutiert“, erklärt Sprecher Ulrich Lottmann auf Nachfrage unserer Zeitung. „Bisherige Haltung ist, dass bei einer Anordnung der Landkreis im Zweifel auch Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen müsste. Das ist im Moment nicht möglich. Die begrenzten Ressourcen des Landkreises werden mit Priorität an Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime ausgegeben.“ Ob eine Maskenpflicht in der Abwägung demnächst doch vordringlich sei und dann auch ressourcenschonend umgesetzt werden kann, werde täglich diskutiert.

Wunsch: Alle Menschen tragen Maske

Der Herzberger Dr. Andreas Philippi, Mediziner und stellvertretender Landrat, befürwortet entschieden das Tragen der Masken: „Mein großer Wunsch wäre es, dass alle Menschen einen Mund-Nase-Schutz tragen, auch wenn es keine Pflicht ist.“ Gerade in einem „Infektions-Hotspot“ wie der Stadt Herzberg hält er dies für angebracht. Das Tragen der Masken sei vernünftig und auch ein Zeichen gelebter Solidarität mit den gesundheitlich besonders gefährdeten Mitmenschen. „Ich halte es für erforderlich, dass alle Menschen Masken aufsetzen, besonders in Situationen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, etwa in Räumen.“

Die Maske verhindere nicht nur sehr effektiv die Verbreitung des Virus durch die Atemluft und schütze so andere Menschen, wie das Beispiel Jena zeige. Es sorge auch beim Träger selbst dafür, dass dieser sich stets der besonderen Situation „in einer hochinfektiösen Zeit“ bewusst sei und in seinem Verhalten achtsamer ist, sich etwa nicht unbewusst ins Gesicht fast, so Philippis Überzeugung.

Es sei auch keine Frage der Verfügbarkeit, findet er. Es gebe so viele Beispiele, wie man sich mit einfachsten Mitteln Masken basteln könne, „zur Not mit Küchenpapier und Gummiband.“ Auch einen Schal oder ein Tuch könne jeder verwenden, alles was sich bei 40 Grad mit Seife waschen lässt. Zudem gebe es viele hilfreiche Initiativen, etwa von der Zukunftswerkstatt Herzberg, die derzeit Masken nähen und abgeben.

