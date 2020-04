Urlaub auf Baltrum genossen

20 Sportlerinnen des MTV Herzberg urlaubten jüngst auf Baltrum. Die Unterkunft war die Jugendbildungsstätte der Niedersächsischen Turnerjugend. Sportlich begann es bei der Ankunft auf der Insel mit einem ca. 2 km langen Fußmarsch zur Unterkunft. Das Sportprogramm betand vorrangig aus Walken. Egal welches Ziel, ob Baltrum selbst, der Strand, den Birkenwald etc., alles muss erlaufen werden. Da kommen schon mal 8 und mehr Kilometer zusammen. In den Abendstunden begann das Nachtleben. Es wurde gespielt, gelesen, das Socken stricken gelernt, Sketche vorgetragen, gebastelt und ausgiebig „geeselt“. Wieder zuhause in Herzberg war gerade noch Zeit die Koffer zu sortieren, verloren geglaubte Dinge wiederzufinden, die eine oder andere Sportstunde gemeinsam zu erleben --- dann kam Corona.

