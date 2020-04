Polizei sucht Radfahrer nach Unfall in Scharzfeld

Die Polizei in Herzberg sucht nach einem Fahrradfahrer, der am Mittwoch, 8. April, gegen 18 Uhr in einen Verkehrsunfall in der Scharzfelder Straße „Am Brandkopf“ verwickelt war. Darüber informierte jetzt die Polizei in einer Mitteilung. Demnach sei es Am Brandkopf zu einer leichten Kollision zwischen einem Auto und dem Radfahrer im Begegnungsverkehr gekommen. Dabei entstand geringer Sachschaden am Pkw. Der Radfahrer habe daraufhin kurz nach hinten geschaut und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der gesuchte Radfahrer trug eine hellgrüne Jacke und ist etwa 40 bis 45 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizeistation Herzberg unter Telefon 05521/920010 entgegen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder