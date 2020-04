Zu zwei Einsätzen mussten die Feuerwehren aus Herzberg und Scharzfeld am Ostersonntag ausrücken: Gegen 13 Uhr wurden sie nach Scharzfeld alarmiert, wo sie den Rettungsdienst mit der Drehleiter unterstützten.

Feuerwehren rücken an Ostern zu zwei Einsätzen aus

Zu zwei Einsätzen mussten die Feuerwehren aus Herzberg und Scharzfeld am Ostersonntag ausrücken: Gegen 13 Uhr wurden sie nach Scharzfeld alarmiert, wo sie den Rettungsdienst mit der Drehleiter unterstützten (wir berichteten). Eine erkrankte Person musste aus dem Dachgeschoss eines Hauses zum Rettungswagen gehoben werden. Aufgrund der Enge schied ein Transport durch das Treppenhaus aus.

Am Abend gegen 20.15 Uhr wurden ebenfalls die beiden Feuerwehren zu einem Verkehrsunfall auf die B27/243 gerufen. Der Fahrer eines Pkw hatte aus Bad Lauterberg kommen in einer Kurve kurz vor der Auffahrt Scharzfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mehrfach mit der Leitplanke kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in die Klinik Herzberg gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, beseitigte die Trümmerteile und leuchtete die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme der Polizei aus. Für die Dauer der Aufräum- und Rettungsarbeiten wurde die Bundesstraße teilweise für den Verkehr gesperrt.