FFW zu Besuch bei ffn

Glück hatten die Mitglieder der FFW aus Wulften: Sie gewannen bei der Radioaktion „ffn zahlt deine Rechnung“. Ortsbrandmeister Grégory Mickiewicz hatte eine Rechnung im Wert von 737,10 Euro für Funktionswesten eingereicht. Für die Übergabe der Westen fuhren Ortsbrandmeister Grégory Mickiewicz, Jugendfeuerwehrwart Lukas Krause, Fabian Kalefe und Frederik Kalis mit dem 2. Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverband Osterode, Markus Herzberg ins Funkhaus von „radio ffn“ und trafen dort unter anderem auf „ffn-Morgenmän“ Franky. Die Wulftener wurden im Laufe des Vormittags mehrfach durch Programmbeiträge und Interviews in die Sendung eingebunden. Sie hatten so die Möglichkeit, über ihre ehrenamtliche Tätigkeit und die Kinder- und Jugendarbeit zu berichten. Moderator Axel Einemann testete sodann die Schutzkleidung auch selbst und berichtete live in der Sendung davon, wie es sich anfühlt, 20 kg zusätzliches Gewicht zu tragen. Nach Ende der Sendung nutzten die Feuerwehrmitglieder die Gelegenheit in Hannover den Leitstand der „Autorisierten Stelle Digitalfunk Niedersachsen (ASDN)“ an der Zentralen Polizeidirektion in der Tannenbergallee in Hannover zu besichtigen. Die ASDN überwacht das digitale Funknetz der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben kurz „BOS“ in Niedersachsen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder