Drei Verletzte: Unfall auf der Abfahrt Eichholz in Herzberg

Herzberg. Zwei Fahrzeuge waren am Dienstagmittag am Ende der Abfahrt von der B243 zusammengeprallt. Die Unfallstelle wurde fast eine Stunde lang voll gesperrt.

Drei Personen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall an der Abfahrt Eichholz in Herzberg verletzt worden. Darüber informiert die Feuerwehr Herzberg. Demnach seien die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gegen 13 Uhr zur Unfallstelle gerufen worden. Zwei Fahrzeuge waren am Ende der Abfahrt von der B243 auf der Geißkleestraße zusammengeprallt. Die drei Insassen seien vor Ort vom Rettungsdienst betreut und zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht worden. Die Feuerwehr schob eines der Unfallfahrzeuge von der Straße und reinigte die Fahrbahn. Die Straße sowie die Abfahrt Eichholz musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die Unfallaufnahme der Polizei für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.