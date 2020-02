Jungfer investiert fünf Millionen Euro in den Standort Herzberg

Die Druckerei Jungfer und Verlag GmbH in Herzberg hat insgesamt fünf Millionen Euro in den Standort investiert. Seit Mai 2018 gehört Jungfer mehrheitlich zur Koninklijke Drukkerij Em. de Jong. Die europäische Marktfähigkeit wurde dadurch gefestigt „und das soll in Zukunft auch so bleiben“,...