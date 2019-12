Feier der SPD AG 60 Plus wird gut angenommen

Fast 60 Gäste waren zur Adventsfeier der SPD AG 60 Plus Region am Harz in den Landgasthof Trüter nach Hattorf gekommen. „Die Resonanz zeigt, dass wir anscheinend alles richtig gemacht haben“, sagte der Vorsitzende Helmut Minne in seiner Begrüßung. Obwohl man als AG 60 Plus im Unterbezirk Göttingen...