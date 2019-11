Nummernschilder in Herzberg und Elbingerode gestohlen

Die Polizei berichtet von zwei Kennzeichendiebstählen in Herzberg und Elbingerode. Von zwei Autos wurde am Wochenende jeweils ein Nummernschild gestohlen – ein vorderes und ein hinteres.

Die Geschädigte aus Herzberg hatte ihren Pkw demnach am Samstag gegen 2 Uhr in der Guhrauer Straße abgestellt. Als sie den VW Polo um etwa 5 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen entwendet hatte. Hinweise nimmt die Polizei Herzberg unter Telefon 05521/92001-0 entgegen.

Diebstahl in Elbingerode

Ein weiterer Diebstahl eines Kennzeichens zeigte eine Geschädigte aus Elbingerode an. Das Fahrzeug wurde gegen 21 Uhr am Freitag in der Hauptstraße abgestellt. Von dem Mercedes wurde dann in der Zeit bis 10.30 Uhr am Samstag das vordere Kennzeichen entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen. pol/mh