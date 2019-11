Johannes Richter wird Geschäftsführer in zwei Helios Kliniken

Johannes Richter wird zum 1. Dezember 2019 Geschäftsführer der Helios Klinik Bad Gandersheim. Er übernimmt die Position zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Herzberg/Osterode.

Johannes Richter (33) ist in der Helios Klinik Bad Gandersheim gut bekannt: Bereits vom 1. März 2016 bis zum 30. April 2017 war er als Klinikgeschäftsführer am Standort tätig. Zum 1. Mai 2017 wechselte er als Klinikgeschäftsführer nach Herzberg. „Mit Herrn Richter konnten wir einen erfahrenen Kollegen für die Klinik gewinnen, der das Haus und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut kennt und in der Region gut vernetzt ist. Ich freue mich, dass er seine umfangreiche Erfahrung nun wieder in Bad Gandersheim einbringt, um das Haus erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Regionalgeschäftsführer Reiner Micholka.

Johannes Richter sagt: „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen in einem Haus, das mir noch gut bekannt ist. Ich habe gern in der Helios Klinik Bad Gandersheim gearbeitet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen gelernt. In Zusammenarbeit mit ihnen und meinen Kollegen in der Klinikleitung möchte ich das Haus weiter voranbringen.“

Johannes Richter hat Volkswirtschaft mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökonomie und Krankenhausmanagement studiert. Der 33-Jährige ist seit 2013 in Südniedersachsen für Helios tätig.