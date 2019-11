Jugendmusical „It’s Showtime“ feiert Samstag Premiere in Herzberg

Im Januar dieses Jahres startete das Musical-Projekt für Jugendliche „It’s Showtime“. Die Theaterdozenten Simone Böckmann, Dana Pruss und Burkhard Brömme sowie die Musikdozenten Melanie Mau und Martin Schnella riefen interessierte junge Menschen dazu auf, ihr schauspielerisches und musikalisches Talent unter Beweis zu stellen (wir berichteten). Ziel war es, ein Musical selbst zu gestalten, also eine Geschichte zu schreiben, Rollen und Figuren zu kreieren und eigene Musik zu schreiben. Und natürlich soll das Ganze auch auf die Bühne gebracht werden.

Jetzt ist es soweit: Die Premiere von „It’s Showtime“ ist am Samstag, 9. November, um 15 Uhr im Martin-Luther-Haus in Herzberg. Eine weitere Vorstellung findet am Freitag,15. November, ebenfalls im Martin-Luther Haus statt.

Die rund 20 jugendlichen Darstellerinnen und Darsteller haben gemeinsam mit ihren Dozenten hart an ihrem Stück gearbeitet. Sie haben sowohl die Höhen, als auch Tiefpunkte erlebt und erfahren, wie viel Arbeit in so einem Musical steckt. Dies gehöre aber auch dazu, erklärten die Dozenten. Zu erleben, dass TV-Formate wie DSDS oder ähnliche Casting Shows eben keinesfalls der Realität entsprechen, sei wichtig. Die jungen Akteure haben sich selbst etwas aufgebaut und ihre Stärken nutzen können. Darauf können sie am Ende stolz sein und sie nehmen jede Menge Erfahrungen aus dem Projekt mit, sind die Dozenten überzeugt. Das Stück handelt von zwei verfeindeten Cliquen, die bei einem Contest, einem Wettbewerb, gegeneinander antreten. Während dieser Zeit entwickeln sich die Dinge jedoch anders als geplant. „It’s Showtime“ beinhaltet moderne, aber auch zeitlose Themen, die Jugendliche bewegen. Derzeitig finden die letzten Proben im Martin-Luther Haus statt.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen: Für 3 Euro sind die Karten im Vorverkauf und für 5 Euro an der Abendkasse erhältlich. Das gesamte It’s Showtime-Team freut sich auf viele Besucher und zwei unvergessliche Aufführungen in Herzberg. Dieses Projekt wird unterstützt von der Stadtjugendpflege Osterode, dem Verein Demokratie Leben, dem Kirchenkreis Harzer Land, der evangelischen Jugend Herzberg, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadthalle Osterode.