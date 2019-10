Theaterstück „Adam & Eva privat“ begeistert Publikum in Kirche

Die Kirchengemeinde Hörden als Veranstalter und der Förderverein „Unsere Kirche lebt“ als Organisator und Sponsor zeigten sich erfreut über die vielen Gäste, die der Einladung zum jüngsten Theaterabend in die Hördener Kirche gefolgt waren.

Die Schauspieler, Autoren und Seminar-Trainer Eva-Maria Admiral und Eric Wehrlin aus Salzburg begeisterten die Zuschauer mit professioneller Schauspielkunst im Stück „Adam & Eva privat“. Im Stück wurden Adam und Eva – Mann und Frau – sowohl im Anfang der Schöpfungsgeschichte als auch in der heutigen Zeit humorvoll parodiert. So war Adam nicht besonders begeistert, als er eines morgens ein neues Wesen an seiner Seite erblickt. Vor allem deshalb, weil das neue Wesen „Eva“ ununterbrochen redet, allem einen Namen geben muss und tausend Dinge macht, die eigentlich verboten sind. Die Unterschiede von Mann und Frau wurden facettenreich und passend zur heutigen Zeit in Szene gesetzt. Die Gäste amüsierten sich prächtig, war doch die eine oder andere Verhaltensweise nicht unbekannt.

Stück regt Besucher zum Nachdenken über Zusammenleben an

Das Theaterstück mit dem generationsübergreifenden Thema „Liebe“ habe Gäste unterschiedlicher Altersgruppen angesprochen und zum Nachdenken über das Zusammenleben angeregt, resümierten die Verantwortlichen des Fördervereins. „Ein Grund mehr für den Landkreis Göttingen, die Veranstaltung mit einem Zuschuss aus dem Dorfbudget zu unterstützen.“

Der Förderverein zeigte sich dankbar für diesen Zuschuss und die entsprechende Genehmigung des Antrages durch den Gemeinderat. Kirchenvorstand und Förderverein waren sich im Anschluss einig, dass die Hördener Kirche nur durch die Veranstaltungstechnik und die Kompetenz der Mitglieder des Vereins Rock und Kultur am Harz zur passenden Bühne für dieses Theaterstück werden konnte.