Auto brennt zwischen Hattorf und Wulften

Wulften. Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 406 zu einem Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an.

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 406 zu einem Fahrzeugbrand. Der Fahrer blieb unverletzt. Das meldet die Polizei.

Der 75-jährige Mann aus Einbeck war demnach gegen 0.35 Uhr von Hattorf kommend in Richtung Wulften unterwegs. Aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum fing sein Audi A6 Feuer. Schnell breitete sich das Feuer in Richtung Innenraum aus, so dass das Auto letztlich in Vollbrand stand.

Die Freiwillige Feuerwehr Wulften rückte mit drei Fahrzeugen an und übernahmen die Lösch- und Aufräumarbeiten. pol/mh