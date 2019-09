Schicke Tischtennisspieler

Tischtennisspieler in neuem Outfit: Die 3 Erwachsenen-Mannschaften des TTV Scharzfeld erhielten von Jens Stefan Grimm, dem Geschäftsführer von TFG einen Trikot-Satz. „Darüber haben sich die Spieler sehr gefreut“, sagte der Vorsitzende Michael Rössig. Die ersten Pflichtspiele in den neuen Trikots haben die Mannschaften schon erfolgreich bestritten. Die Firma TFG GmbH hat ihren Sitz in Barbis und betätigt sich mit Sanierung von Gebäuden, Innenausbau, Trockenbau und Fliesenlegearbeiten in und an Gebäuden.

