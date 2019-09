Kundgebung zum Erhalt des Scharzfelder Freibads

Demonstration für den Erhalt des Waldschwimmbads in Scharzfeld vor dem Eingang zum Herzberger Schloss im Juni.

Herzberg. Am Montag gibt es ab 16.30 Uhr einen Zug durch die Herzberger Fußgängerzone.

Am kommenden Montag gibt es in Herzberg eine weitere Aktion für den Erhalt des Scharzfelder Schwimmbades. Uwe Wieczorek, der schon die Versammlung vor der Ratssitzung im Welfenschloss im Juni organisiert hatte, hat angekündigt, dass es um 16.30 Uhr einen Zug vom Wasserrad durch die Fußgängerzone zum Marktplatz geben wird, wo eine Abschlusskundgebung stattfindet. Am Dienstag ist das Freibad auch Thema im Scharzfelder Ortsrat ab 18 Uhr. Dort wird eine Machbarkeitsstudie vorgestellt.