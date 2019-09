Polizei Herzberg stoppt Drogenfahrt

Herzberg. In der Nacht zum Mittwoch ist ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert worden, der unter Drogeneinfluss stand. Er war einer Streife aufgefallen.

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert worden, der unter Drogeneinfluss stand. Die Polizeistreife war gegen Mitternacht in Herzberg in der Osterode Straße Richtung B27 unterwegs, als ihr der Wagen des Betroffenen auffiel. Der 26-jährige Fahrer aus einer Herzberger Ortschaft wurde angehalten und kontrolliert. Nach einer speziellen Prüfung auf Drogenkonsum räumte der Fahrer den Gebrauch von Drogen vor Fahrtantritt ein. Nach einer Blutentnahme wurde ihm zunächst die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss der Autofahrer mit einem Fahrverbot rechnen.