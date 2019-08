Scharzfelder Waldweg wird nach Dieter Sauerbrey benannt

Der Scharzfelder Waldweg in Richtung Waldschwimmbad heißt jetzt „Dieter-Sauerbrey-Weg“. Diese Ehrung von Dieter Sauerbrey erfolgte im Zuge seines 80. Geburtstages für seine 40-jährige Tätigkeit im Vorstand der Realgemeinde Scharzfeld – 35 Jahre davon war er als Vorsitzender tätig. In dieser Zeit entstand etwa das „Haus Einhorn“ an der Einhornhöhle. Die neue Beschilderung erfolgte im Beisein Sauerbrey selbst, seiner Familie und des aktuellen Realgemeinde-Vorstands. Eine Vesper im Anschluss rundete den Abend ab.

