Sein Rekord: Segelflieger aus Hattorf schafft 809 Kilometer

Blick über die Tragfläche des Segelflugzeugs Richtung Wulften (Bildmitte), rechts die Mülldeponie, dahinter am Bildrand Schwiegershausen.

Hattorf. Marius Dreier flog persönlichen Streckenrekord: Sein Flugzeug brachte ihn bis nach Uelzen. Das war an jenem Tag auch der fünftbeste Flug weltweit.

Am vergangenen Samstag flog der Katlenburger Marius Dreier, 37 Jahre alt, mit einem Segelflugzeug vom Typ Discus 2c vom Luftsportverein Aue Hattorf seinen persönlichen Streckenrekord von 809 Kilometern.

Was der Tag bereit hielt konnten die Piloten des LSV Aue Hattorf nur ahnen. Die Wettervorhersagen waren zwar durchweg gut, jedoch in ihrer Aussage teils sehr unterschiedlich. Daher kam der doch überdurchschnittlich gute Tag für die meisten Piloten überraschend.

Bis hoch nach Uelzen und weiter Richtung Berlin

Marius Dreier hatte sich jedoch gut vorbereitet und konnte so einen Flug in Angriff nehmen, der so vom Flugplatz Aue Hattorf bisher erst einmal durchgeführt werden konnte.

Los ging es um 11.30 Uhr. Dreier ließ sich mit einem Schleppflugzeug an den Harz schleppen, um die frühe Thermik optimal zu nutzen. Von dort führte ihn der erste Schenkel seines Dreiecks hoch nach Uelzen. Hier nahm er die erste Wende und flog weiter nach Lüsse kurz vor Berlin.

Pilot Marius Dreier im Cockpit des Discus 2c. Foto: LSV

Durch weiterhin ideale Thermik konnte er den Schenkel weiter nach Osten verlängern, um so auf noch mehr Kilometer zu kommen. Dann, nach der zweiten Wende über Jüterborg, ging es zurück zum Startflugplatz bei Hattorf. Dreier landete den Discus 2c gegen 18.20 Uhr und hatte am Ende 809 geflogene Kilometer auf dem Rechner stehen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 106 km/h. Mit dieser Leistung erbrachte er für diesen Samstag den fünftbesten Flug weltweit.

Der Discus 2c hat eine Spannweite von 18 Metern und eine Rumpflänge von 6,81 m. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 280 km/h. Das Flugzeugmodell Discus der Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH ist trotz seiner Leistungsfähigkeit, die es bereits mit mehreren Weltmeistertiteln bewies, durch gutmütige Flugeigenschaften auch für den Vereinsbetrieb oder sogar als erster Kunststoffeinsitzer in der Ausbildung geeignet. Der Discus 2b wird beispielsweise von der United States Air Force Academy bei landesweiten Segelflugwettbewerben eingesetzt.

Für alle Interessierten, die auch einmal das Abenteuer Segelflug erleben möchten, hält der LSV Aue Hattorf weitere Ausbildungsplätze frei. Geschult wird von ehrenamtlichen Fluglehrern mit der Ausbildungsmaschine ASK 21.

Der Verein bereitet derzeit das Flugplatzfest vor, welches am 7. und 8. September stattfinden wird.