Mähdrescher-Brand – Feuerwehr gibt Sicherheits-Tipps

Scharzfeld. Am Dienstagabend brannte ein Mähdrescher in der Scharzfelder Feldmark. Die Feuerwehr gibt Tipps, um Freiflächenbrände bei der Hitze zu verhindern.

Auf einem Getreidefeld am Schmerberg in Richtung Scharzfeld ist am Dienstagabend ein Mähdrescher während der Ernte in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch die eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Feld verhindert werden. Da das Feuer bereits Teile der Kraftstoffversorgung vernichtet hatte und Diesel auslief, setzten die Einsatzkräfte ein Schaumrohr mit biologisch abbaubarem Löschschaum ein.

Mit Wärmebildkameras suchten die Feuerwehrleute das Fahrzeug nach weiteren Glutnestern ab und löschten diese unter Atemschutz. Nach Aufräum- und Reinigungsarbeiten konnte gegen Mitternacht der Einsatz beendet werden. Der auslaufende Kraftstoff wurde mittels Schuttmulden und Auffangbehälter aufgefangen und anschließend in Fässer umgefüllt.

Feuer rechtzeitig bemerkt, Fahrer bringt sich in Sicherheit

Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten. Der Fahrer hatte das Feuer rechtzeitig bemerkt und konnte sich in Sicherheit bringen. Nach Angaben der Feuerwehr sei die Ursache noch unklar. Ob die Sommerhitze den Brand ausgelöst hat, stehe nicht fest, sagt der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Osterode, Markus Herzberg.

Aufgrund der anhaltenden Hitze habe es im vergangenen Jahr überproportional viele Freiflächenbrände gegeben, blickt er auf den heißen Sommer 2018 zurück. „Wir hoffen, dass sich die Situation aus dem vergangenen Jahr nicht wiederholt.“ Freiflächenbrände würden insbesondere durch Hitze und anhaltende Dürre begünstigt, sagt Herzberg. Feld-, Wiesen- oder Waldbrände könnten durch kleinste Unaufmerksamkeiten ausgelöst werden.

Der Deutsche Feuerwehrverband mit Sitz in Berlin veröffentlichte kürzlich „Sicherheitstipps zum Schutz der trockenen Natur“. Auch die örtlichen Feuerwehren setzen mehr Achtsamkeit der Bürger voraus.

Wie Herzberg mitteilt, sollten die Hinweise des Deutschen Feuerwehrverbandes unbedingt beachtet werden. Dass Brände durch weggeworfene Zigarettenstummel entstehen, liege auf der Hand. Auch das Grillen außerhalb der ausgewiesenen Plätze sei eine potenzielle Gefahrenquelle.

Gasbrenner zum Abflammen von Unkraut lösen Heckenbrände aus

Der vermehrte Einsatz von Gasbrennern zum Abflammen von Unkraut führte in der Vergangenheit häufig zu Bränden von Hecken und Büschen in heimischen Gärten. „Hier sollte man andere Alternativen in Erwägung ziehen“, sagt Markus Herzberg.

Die Feuerwehr warnt davor, heiß gefahrene Autos auf brennbarem Untergrund, wie etwa auf trockenem Gras, Feldern oder Wiesen, abzustellen. Durch heiße Abgasanlagen könnten sich trockene Pflanzen entzünden. Nach Angaben des Deutschen Feuerwehrverbands betreffe dies insbesondere am Fahrzeugboden liegende Katalysatoren. „Grundsätzlich müssen aber die Halter darauf achten, wo sie ihr Fahrzeug abstellen“, ergänzt Herzberg.