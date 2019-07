Musikdramen begeistern beim „Kino unterm Himmelszelt“

Das Drama „Bohemian Rhapsody“ über Freddie Mercury und die Rock-Band „Queen“ sahen sich viele Zuschauer im Domeyer-Stadion in Herzberg an.

Fast eine Woche lang bot die „Herzberger Kinowelt“ gemeinsam mit der Stadtjugendpflege Herzberg/Bad Lauterberg „Kino unterm Himmelszelt“ an. Am vergangenen Freitagabend kamen nicht nur die älteren Fans der britischen Rockband „Queen“ mit dem legendären Sänger Freddie Mercury auf ihre Kosten. An der Vorführung des Filmdramas „Bohemian Rhapsody“ (Uraufführung Oktober 2018) im Domeyer-Stadion in Herzberg nahmen auch zahlreiche jüngere Rockfans teil. Alle Altersgruppen waren sich mindestens in einem Punkt einig: Wer Rockmusik mag, mag auch „Queen“.

Das Filmdrama schildert die biografische Geschichte von Freddie Mercury, dem populären Sänger der Rockband „Queen“, von der Entstehung der Band bis zum Tod Mercurys. In diesem Jahr wurde der Film als bestes Filmdrama bereits mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet. Einer der bekanntesten Songs, die von einem Bandmitglied getextet und intoniert wurden, ist das häufig bei sportlichen Großveranstaltungen gespielte Lied „We Are the Champions“. Auch der Song „Bohemian Rhapsody“ hielt sich viele Wochen an der Spitze der britischen Charts.

Wie bei den damaligen Auftritten der Band schieden sich bei diesem Titel auch die Geister der Filmzuschauer im Domeyer-Stadion. Die Mischung aus teils opernhafter Ballade mit Gesangssprüngen und Übergang zum Hardrock – hier „fegte“ Freddie Mercury wie der Frontman von den Rolling Stones Mick Jagger wie ein Derwisch über die Bühne – musste erst „verdaut“ werden, bevor dann anhaltender Beifall ausbrach. Wie bei allen „Kino unterm Himmelszelt“-Filmen ging es nicht nur unterschwellig um den Begriff Toleranz. Dies bezog sich bei Mercury auf seinen zu Lebzeiten nie öffentlich bekanntgewordenen Lebensstil.

Wegen der Umbauarbeiten im Domeyer-Park konnten die Veranstalter auf das Angebot des VfL Herzberg zurückgreifen und die Filmvorführung mit großer Beteiligung im Domeyer-Stadion durchführen. Eine Filmvorführung im Freien zu genießen, war für die Anwesenden ein besonderes Ereignis. Dass das Filmdrama mit vielen bekannten Musikstücken ein Renner war, zeigte die hohe Zuschauerzahl. Gut vorbereitet auf das Event, hatten die Zuschauer Klappstühle und Decken mitgebracht. Das Kino-Gefühl stellte sich dann schnell beim Genießen des angebotenen Popcorns ein.

Kinoreihe wird ausgewertet

Dass die Freiluftkino-Besucher Kissen und Decken mitbringen sollen, darum hatten die Veranstalter im Vorfeld gebeten. Sie ziehen nun Bilanz nach einer knappen Woche mit Filmvorführungen an verschiedenen Orten im Altkreis Osterode. In der Summe seien knapp 600 Zuschauer gekommen, berichtet Markus Deckert von den Kinowelt-Filmtheaterbetrieben in Herzberg, „für das erste Mal ist das völlig in Ordnung“. Und das, obwohl es an den Abenden oft kalt und feucht war; die Filmvorführung von „Dirty Dancing“ am vergangenen Samstag im Osteroder Stadtpark musste sogar wegen des Wetters ausfallen.

Momentan würde „Kino unterm Himmelszelt“ ausgewertet werden. Finanziell habe sich die Veranstaltungsreihe zwar nicht gerechnet, bemerkt Deckert, trotzdem dürfte im kommenden Jahr die zweite Auflage folgen. „Es muss sich ja erst einmal herumsprechen.“

Auftakt im Bad Lauterberger Kurpark: Filmfans naschen Popcorn und schauen „The Greatest Showman“. Foto: Rolf Steinke / HK

Die „entzückende Idee“, so Deckert, Spielfilme abends im Freien zu zeigen, kam von Sarah Hoffmann, Jugendpflegerin der Städte Bad Lauterberg und Herzberg. Diese erklärt, dass etwas gesucht wurde, um ein Kinoprojekt zum Thema Toleranz vom Herbst vergangenen Jahres fortzusetzen. Erst sollte es sich um eine Ferienpassaktion an zwei Tagen handeln. Aber wie? Und was ist mit den Kosten für die Rechte, die Filme auszustrahlen? Deckert habe spontan Hilfe angeboten. Er bemerkt: Die benötigte Technik für zwei Tage zusammenzubekommen, hätte sich nicht gelohnt, die Kosten dafür hätten nicht gedeckt werden können. Darum sei die Reihe auf sechs Tage ausgeweitet worden.

Neben „Bohemian Rhapsody“ und „Dirty Dancing“ standen die Filme „The Greatest Showman“, „Willkommen bei den Hartmanns“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Rocketman“ auf dem Programm.

Hauptthema: Toleranz

Alle sechs Filme hätten etwas mit Toleranz zu tun: Beispielsweise gehe es um Schwule, Flüchtlinge oder auch Freaks, erklärt Sarah Hoffmann. Filmexperte Deckert kenne sich gut aus und habe bei der Auswahl geholfen.

Vor den Freiluft-Filmvorführungen in Bad Lauterberg, Herzberg und Elbingerode – die in Osterode fiel aus – habe ihr „Respekt für Vielfalt“-Team einen Trailer zum Thema Toleranz gezeigt. Zudem, so die Jugendpflegerin, habe auch immer eine Band gespielt mit passenden Liedern. Sie trat kostenlos auf.

Sarah Hoffmann ist völlig zufrieden mit der Filmreihe „Kino unterm Himmelszelt“. „Es ist alles so schnell auf die Beine gestellt worden.“ Sie bedankt sich unter anderem beim MTV Elbingerode und beim VfL Herzberg, der spontan sein Stadion zur Verfügung stellte. „Die Vorführung sollte erst im Domeyer-Park auf der neuen Kulturbühne stattfinden, aber sie ist noch nicht begehbar.“

Bei den meisten Vorführungen an den sechs Tagen war Sarah Hoffmann dabei. Nur ein kleines Manko sei ihr aufgefallen: Bei „Bohemian Rhapsody“ – „Der Film ist fast wie ein Live-Konzert“, sagt Deckert – und „Rocketman“ über Elton John hätten ruhig mehr Zuschauer mitsingen können.

Wie Markus Deckert vom Herzberger Kino, ist auch Sarah Hoffmann guter Dinge, dass „Kino unterm Himmelszelt“ im kommenden Jahr wiederholt wird: „Wir wollen ja weitermachen, es auch verfeinern.“ Ihr schwebe zum Beispiel das Thema Orient vor, mit entsprechendem Flair und Essen an den Open-Air-Orten.