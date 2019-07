Die Herzberger Schützen marschierten in Hannover.

Herzberg . Flagge zeigen in Hannover: Die Herzberger Schützen besuchten ihre Kameraden in der Landeshauptstadt beim größten Schützenausmarsch.

Die Herzberger Schützen kurz vor der Teilnahme am größten Schützenausmarsch der Welt in Hannover. Beim Höhepunkt des Schützenfestes marschieren Hunderte Vereine und Kapellen durch die Landeshauptstadt. Bereits seit 1996 verbindet die Schützengesellschaft aus Herzberg eine feste Freundschaft mit der Südstädter Schützengesellschaft von 1898. Beide Vereine besuchen sich jährlich abwechselnd zum Vergleichsschießen und den jeweiligen Festumzügen der Schützenfeste in Herzberg bzw. Hannover.