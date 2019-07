Fest im Park: Freitag wird im Domeyerpark Herzberg gefeiert

Herzberg Die Zukunftswerkstatt und weitere Vereine laden am Freitag, 5. Juli, in den Domeyerpark in Herzberg ein. Es gibt mehrere Aktionen.

Die Zukunftswerkstatt Herzberg veranstaltet am morgigen Freitag, 5. Juli, von 14 bis 18 Uhr im Herzberger Domeyerpark gemeinsam mit der Lebenshilfe, dem VfL Herzberg, der Jugendpflege, der Engagierten Stadt Herzberg und der Christuskirche das interkulturelle Kinder- und Familienfest mit vielen kostenlosen Mitmach-Stationen gemeinsam mit der Lebenshilfe, dem VfL Herzberg, der Jugendpflege und der Engagierten Stadt Herzberg.

Wie in den vergangenen Jahren sind die Spielangebote zugleich Bestandteil des Ferien-Passes. „Mit Beginn der Sommerferien können es sich die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern gut gehen lassen“, verspricht die Zukunftswerkstatt. Viele Bastel- und Mitmachaktionen warten auf die Festbesucher: Es gibt drei Ponys zum Ausreiten, ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg. Slackline, Schminkstände und verschiedene Spiele laden ebenfalls zum Mitmachen ein. In der Feldschmiede von Jan dem Schmied kann jeder sein Talent als Schmied ausprobieren. Selbst für die Kleinsten gibt es tolle Kreativangebote.

Die Mitarbeiter der Lebenshilfe bieten ein umfangreiches Programm an: Frisbeescheiben bauen, Bewegungsparcour, Erbsen schlagen, große Seifenblasen, Racer uvm. Zwischendurch tritt ein Zauberer auf. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Am historischen Lehmofen gibt es diesmal mittelalterliche Rahmfladen. Der Alevitische Kulturverein bietet mit seinem Team wieder türkische Köstlichkeiten an. Am Kuchenbüfett warten selbst gebackene Kuchen auf die Besucher. Attraktiv ist auch das Angebot der Lebenshilfe an ihrer Cocktail-Bar, wo man auch frisch gebackene Crepes bekommen kann.

Begleitet wird das Fest von musikalischen Beiträgen. Zum Kaffee und Kuchen spielt das Südharzer Bläserquartett unter der Leitung von Walter Ziegler. Das Herzberger Blasorchester unter der Leitung von Matthias Müller spielt in großer Besetzung ab ca. 16.45 Uhr. Zuvor hat der internationale I-Chor im großen Saal des Jugendzentrums seinen Auftritt und draußen sorgt Willi der Leierkastenmann während des Nachmittags für Stimmung.

Der Eintritt ist frei und die meisten Angebote sind kostenlos. Eine Förderung erhält das Fest im Park vom Jugendring Harzland. Um Kuchenspenden wird gebeten, welche am Veranstaltungstag ab 10 Uhr im Jugendzentrum abgegeben werden können.