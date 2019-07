Schülerlotsen: Simon Liebl vom EMAG holt Landessieg

Herzberg 15 Schüler traten am Flughafen Hannover zum Landeswettbewerb der Schülerlotsen 2019 an. Ein Herzberger holte den Titel – zum dritten Mal.

15 qualifizierte Schüler traten am Flughafen Hannover zum Landeswettbewerb der Schülerlotsen 2019 an. Zu den Nominierten zählten auch Simon Liebl und Leon Langer aus den Schuljahrgängen elf und neun des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums Herzberg. Nachdem sich im vergangenen Jahr Simons Klassenkamerad Julian Bergmann gegen die niedersächsischen Mitstreiter durchsetzen und den Landessieg für sich verbuchen konnte, holte Simon nun zum dritten Mal in Folge den Titel nach Herzberg. Er darf sich am 20. und 21. September in Berlin beim Bundeswettbewerb der deutschlandweiten Konkurrenz stellen und Julians Platzierung aus dem Vorjahr verteidigen. Leon Langer belegte bei der diesjährigen Landesrunde den geteilten 4. Platz. Seit 2013 konnte sich immer mindestens eine Lotsin bzw. ein Lotse des EMAG für das ausgewählte Teilnehmerfeld der Niedersachsenrunde qualifizieren.