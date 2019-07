Feuerwehr geleitet Schwäne über Straße am Juessee Herzberg

Mit der Schwanenfamilie, die am Juessee in Herzberg lebt, hatten Kameraden der freiwilligen Feuerwehr erneut zu tun: Samstagnachmittag begleiteten sie die Tiere von einer Grünfläche an der Juesholzstraße zurück zum See. „Besorgte Mitbürger riefen deshalb die Feuerwehr zu Hilfe“, teilen die Brandbekämpfer aus Herzberg mit. Zwei, drei Kameraden seien dafür 15 Minuten im Einsatz gewesen, sagt ein Feuerwehrmann und verdeutlicht: „Jeder hätte sie von der Straße scheuchen können.“ Mehrmals täglich würden die Schwäne die Straße überqueren.

Bei der Vogelfamilie handelt es sich um die Schwäne, der die Feuerwehr Herzberg Anfang Juni geholfen hatte: Zwei junge Tiere waren damals dem Wehr so nahe gekommen, dass sie mit dem abfließenden Wasser in den unterirdischen Auslauf zum Mühlengraben gezogen wurden. Kameraden retteten sie aus einem unterirdischen Bassin.